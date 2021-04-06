Mohawk Industries, Inc.邀请您参与2021年第一季度网络电话会议

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佐治亚洲卡尔霍恩, April 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 随着2021年4月29日（星期四）Mohawk Industries, Inc.（纽交所代码：MHK）发布2021年第一季度收入，您也受邀收听该公司将于美国东部时间2021年4月30日（星期五）上午11:00直播的电话会议。



内容： Mohawk Industries, Inc. 2021年第一 季度收入电话会议 时间： 2021年4月30日 美国东部时间上午11:00 网址： www.mohawkind.com 选择投资者信息 方式： 互联网直播 - 只需登陆上述网址或者 现场电话会议： 拨打1-800-603-9255（美国/加拿大） 拨打1-706-634-2294（国际） 拨打1-253-237-1879（国际） 会议ID：6084517

Mohawk Industries是全球领先的地材制造商，致力于创造可提升全球住宅和商业空间的优质产品。Mohawk采用垂直整合式生产和分销流程，为地毯、地垫、瓷砖、复合地板、木地板、石材和乙烯基地材生产提供了竞争优势。我们依托行业领先的创新推出多种产品和技术，使我们的品牌在市场上脱颖而出，满足所有改建和新建要求。我们提供业内最广受认可的众多品牌，包括American Olean、Daltile、Durkan、IVC、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step和Unilin。过去十年里，Mohawk已从一家美国地毯生产商成功转型为全球最大的地材公司，业务遍及澳大利亚、巴西、加拿大、欧洲、印度、马来西亚、墨西哥、新西兰、俄罗斯和美国等地。

如果在指定时间无法收听，您可在2021年5月30日前通过Mohawk Industries，Inc.投资者关系网站收听电话会议重播，或拨打1-855-859-2056（美国/加拿大）或1-404-537-3406（国际/本地），并输入会议编号6084517。

联系人：

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk，首席财务官

706-624-2239