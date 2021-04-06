Mohawk Industries, Inc. 邀請您參加 2021 年第一季度網路電話會議

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佐治亞州卡爾霍恩, April 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 與 Mohawk Industries, Inc. 合作（NYSE: MHK）2021 年第一季度收益發佈時間：2021 年 4 月 29 日，我們邀請您收聽將於美國東部時間 2021 年 4 月 30 日（星期五）上午 11:00 直播的電話會議。



內容： Mohawk Industries, Inc. 2021 年第一季度盈收電話會議 時間： 2021 年 4 月 30 日 上午 11:00（東部時間） 地點： www.mohawkind.com 選擇投資者資訊 參與方式： 通過互聯網現場直播-只需登入至上面的網址或 現場電話會議： 致電 1-800-603-9255（美國／加拿大） 致電 1-706-634-2294（國際） 致電 1-253-237-1879（國際） 會議識別碼：6084517

Mohawk Industries 是全球領先的地板製造商，致力於創造產品來提升全球住宅及商業空間。Mohawk 垂直整合的製造和分銷流程在地毯、小毛毯、瓷磚、層壓板、木材、石材和乙烯基地板的生產方面擁有競爭優勢。我們行業領先的創新產品和技術使我們的品牌在市場上脫穎而出，並滿足所有改造和新建工程要求。我們的品牌是業內最受認可的品牌之一，包括 American Olean﹑Daltile﹑Durkan﹑Karastan﹑IVC﹑Marazzi﹑Mohawk﹑Pergo﹑Quick-Step 和 Unilin。在過去的十年中，Mohawk 已經將其業務從一家美國地毯製造商轉變為世界上最大的地板公司，在澳洲、巴西、加拿大、歐洲、印度、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、俄羅斯及美國開展業務。

對於無法在指定時間收聽的使用者，該電話將於 2021 年 5 月 30 日或之前透過 Mohawk Industries, Inc. 投資者關係公司網站或致電 1-855-859-2056（美國／加拿大）或 1-404-537-3406（國際／本地）並輸入會議識別碼 6084517 進行重播。

聯絡人：

Mohawk Industries, Inc.

財務總監 James Brunk

電話：706-624-2239