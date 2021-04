ESS célèbre son 75e anniversaire au service des industries canadiennes de la construction, de l'extraction minière et de la foresterie, qu'elle dessert depuis 1946

TORONTO, 06 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- en 1945, Bill Willis pressentait déjà l'immense potentiel commercial que les distributeurs d'équipements lourds seraient en mesure de fournir à une économie canadienne d'après-guerre en plein essor. Bill a travaillé pour l'un des premiers concessionnaires d'équipements lourds de l'Ontario, qui était également l'un des plus importants. En gardant la même clairvoyance et vision commerciale à l'esprit, Bill décida de voler de ses propres ailes et, le 6 avril 1946, l'entreprise Equipment Sales & Service fut officiellement fondée.



Après des débuts modestes depuis un garage automobile de la rue Queen Ouest, à Toronto, M. Willis a bâti son héritage en vendant des pelles mécaniques de marque Lima. Le principe était simple : embaucher les personnes les plus expérimentées du secteur pour vendre et soutenir les produits de la plus haute qualité disponibles sur le marché. Bill Deuel fut embauché en 1951 et a joué un rôle clé dans la croissance initiale et le succès ultérieur de l'entreprise, pour finalement en devenir le président. Cette même année, ESS fut nommée distributeur exclusif pour les grues à bande articulée et les pelles mécaniques de la marque Link-Belt en Ontario. Le regretté Dan Wood intégra l'équipe en 1960 et devint également l'une des personnalités les plus influentes de l'industrie, contribuant grandement au succès de l'entreprise pendant 60 ans! En 1962, ESS fit l'acquisition de son tout premier immeuble, jadis propriété des frères Reichmann, et transféra alors ses opérations au 1030 Martin Grove Rd., Toronto. Cette adresse reste encore aujourd'hui le siège social de l'entreprise.

La stratégie de croissance d'ESS s'est avérée saine, et a permis à l'entreprise de se tailler une place de choix dans le marché en contribuant à bâtir un avenir meilleur pour les générations futures. Cette stratégie proposait aux clients un guichet unique inégalé pour les pièces détachées du marché secondaire, ainsi que des prestations de service pour toutes les marques et tous les modèles d'équipements, en plus de représenter leurs gammes de machines OEM.

Soixante-quinze ans plus tard, ESS, qui en est aujourd'hui à sa troisième génération, opère avec fierté à partir de 12 succursales à travers le Canada, représentant plusieurs gammes d'équipements OEM de premier plan appuyant les industries de la construction, de l'exploitation minière, de la foresterie, des fondations et du forage. Détentrice de ce titre prestigieux depuis les 10 dernières années, ESS est la lauréate Platine du programme des sociétés les mieux gérées au Canada.

Après le décès de Bill Willis en 1973, ses fils Michael et Peter ont poursuivi avec diligence sur les traces de leur père en établissant des relations solides avec les fabricants d'équipements en Amérique du Nord et à l'étranger. Ces derniers ont réussi à stimuler la croissance de l'entreprise en sécurisant des contrats de distribution OEM auprès des fabricants, ainsi qu'en acquérant des droits de distribution par le biais d'acquisitions en temps opportun des activités de divers revendeurs d'équipements lourds/de pièces détachées à travers le Canada. L'empreinte géographique de la société fut alors étendue à l'Ouest du Canada vers la fin des années 1970. Des gammes robustes furent acquises, telles que les pièces d'usure de la marque Esco en 1978 à travers l'acquisition de W.E. Bolt, le revendeur d'Esco en Alberta et dans le Sud-Est de la Colombie-Britannique, suivies de l'ouverture de succursales à Edmonton et à Calgary. 1980 fut marquée par l'acquisition de W.J. Knox, le revendeur de pièces d'usure pour Esco dans le Sud de l'Ontario.

Mike Smith fut embauché en 1984 pour diriger les opérations de la division de l'Ouest du Canada, puis devint vice-président d'ESS tandis qu'il menait à bien la consolidation du statut de distributeur de confiance de pièces d'usure de marques Link-Belt et Esco sur les marchés en plein essor de l'énergie, de la construction et de l'extraction minière de l'Ouest du Canada. S'y ajouta ensuite la distribution du châssis de la marque Berco.

L'année 1993 fut marquée par le recrutement de l'expert en pièces détachées George Parps et, grâce à sa venue, le contrat le plus importante de l'entreprise pour la distribution du châssis de marque Berco de renommée mondiale.

Au tournant du siècle dernier, après des années turbulentes aux prises avec 5 concessionnaires d'équipements ontariens différents, Komatsu Ltd. était désespérément à la recherche d'un concessionnaire bien établi et demanda à ESS de devenir son distributeur OEM officiel, ce qui finit par se matérialiser en 2001.

Fort de plus de 30 ans d'expérience dans le secteur, Morgan Cronin a été nommé président en 2012, mettant au profit d'ESS sa riche connaissance et ses conseils.

Les initiatives d'expansion récentes comprennent l'acquisition de Selix Equipment Inc. Par la suite, en 2018, l’entreprise a ajouté les gammes d'équipements de forage de la fondation Soilmec, de Sandvik et de Geax à l’arsenal OEM diversifié d’ESS et fait l’acquisition de l’entreprise de pièces de machines Belcher, renforçant encore davantage sa présence sur le marché des pièces détachées au Québec.

Les successeurs de troisième génération, composés de la fille de Michael, Meghan, de son mari Drew Paton ainsi que des deux fils de Peter, Simon et Jodie, sont prêts à poursuivre l'héritage d'excellence de la famille Willis. Ces derniers rayonnent de fierté et débordent de reconnaissance à l'égard de l'équipe composée d'employés extraordinaires qui ont fait et continuent de faire d'ESS le chef de file de l'industrie qu'elle est aujourd'hui.

ESS remercie tous ses loyaux clients, fournisseurs et employés pour leur confiance et leur engagement indéfectible envers ESS au cours des trois derniers quarts de siècle. Nous sommes impatients de créer de nombreux partenariats encore plus prospères pour les 75 prochaines années!

« Nos employés sont la clé de notre succès. Le service à la clientèle est notre passion. »

Étapes clés :

ESS est le plus ancien distributeur d'équipements de marque Link-Belt au monde.

ESS est l'un des plus importants fournisseurs de pièces détachées destinées au secteur de la construction sur le marché secondaire au Canada.

ESS est le plus important revendeur de pièces d'usure de marque Esco en Amérique du Nord.

ESS est le plus important revendeur de pièces et d'équipements de marque Berco au Canada.

2021 marque le 20e anniversaire d'ESS en tant que distributeur exclusif des équipements de construction Komatsu pour le Sud de l'Ontario, qui coïncide avec les célébrations de Komatsu marquant son 100e anniversaire en tant que fabricant d'équipements de classe mondiale.

