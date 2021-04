SEB s’associe à Gesticonnect au Québec afin de numériser les avantages sociaux pour les entreprises

French English

MISSISSAUGA, Ontario, 06 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- SEB Administrative Services Inc. (« SEB Admin »), une filiale de Smart Employee Benefits Inc. (« SEB », TSXV:SEB), est heureuse d'annoncer qu'elle a signé une entente de coentreprise (« JV ») de "White Label TPA" avec Gesticonnect, un important administrateur tiers (« TPA ») opérant au Québec axé sur les entreprises du marché émergent. La JV apporte un important partenariat à SEB et élargit notre offre de « White Label TPA » sur le marché québécois. Dans le cadre de la JV, SEB déploiera et appuiera la suite FlexPlusMD de solutions et de services d’administration pour les clients de Gesticonnect.



La proposition de valeur FlexPlusMD

FlexPlusMD de SEB offre une gamme de produits et services unique à la fine pointe du progrès et qui a fait ses preuves sur le marché de la grande entreprise au Canada. Cette même solution innovatrice sera maintenant offerte par l’entremise de Gesticonnect aux agents généraux en assurance collective et aux PME québécoises. Ce nouveau service offrira entre autres aux clients de Gesticonnect de nouveaux outils et fonctionnalités digitales automatisés, notamment les devis d’appel d’offre, la facturation multi-assureurs, la gestion des commissions des conseillers en assurance collective, la gestion des clients, les analyses de marchés, la sécurité et les produits d'assurance collective ainsi que tout autres produits facultatifs. Cela permettra à Gesticonnect de rendre incontournable ses services et ses solutions pour ses clients. De plus, les conseillers en assurance collective bénéficieront d’un nouveau modèle d’affaire leurs permettant de se différencier de la concurrence par une expérience utilisateur exceptionnelle, de meilleures outils d’analyse de marché et de conception de régimes de prestations plus flexibles à meilleur coût.

L'environnement automatisé FlexPlusMD TPA est entièrement soutenu et géré à partir d'un écosystème multilingue à Montréal qui dessert également une clientèle nationale à travers le Canada. Le marché québécois représente une part importante des activités de SEB et cette transaction permet à SEB d'accroître son engagement au Québec et de développer son infrastructure locale de prestation de services.

Tim Beaulieu, directeur financier de Smart Employee Benefits Inc. déclare : "SEB possède au Québec, un grand éventail de clients, qu’ils soient du secteur privé ou public. Nous fournissons actuellement des solutions et des services d’administration des avantages sociaux et de TI à plus de 30 entreprises clientes, soit plus de 120 000 employés représentant plus de 250 millions de dollars de primes en assurance collective. Cette coentreprise avec Gesticonnect étend la présence de SEB sur le marché du Québec et nous permet d'accroître notre investissement dans notre infrastructure québécoise. Cette dernière est une pierre angulaire de notre opération qui soutient notre clientèle nationale et mondiale."

Denis Plante, président associé de Gesticonnect, déclare : “Le marché des petites et moyennes entreprises représentent 99,7% de toutes les entreprises du Québec, un marché largement mal desservi par des solutions de pointe en matière d'administration des avantages sociaux. La JV avec SEB apporte une alternative aux façons traditionnelles de gérer les avantages sociaux. Cette solution permettra aux conseillers en assurance collective, aux agents généraux et TPA de se démarquer dans un marché très concurrentiel où la différenciation prend tout son sens.

L'écosystème FlexPlusMD permettra aux entreprises du Québec d'accéder à de nouvelles solutions permettant à leurs employés d’accéder à une panoplie de produits et services en ayant un accès utilisateur nécessitant qu’un seul mot de passe. L’ensemble des fonctionnalités à valeurs ajoutées Gesticonnect ainsi que la consultation des réclamations chez les assureurs deviennent un jeu d’enfant. Nous avons travaillé avec SEB au cours de la dernière année pour adapter la plateforme FlexPlusMD pour la grande entreprise au marché des PME québécoise. Quelle belle réussite. La clientèle actuelle de SEB au Québec comprend un certain des entreprises et des organismes gouvernementaux les plus importants et les plus connus du Québec. Nous sommes heureux qu'une grande partie de l'infrastructure d'exploitation de SEB soit bilingue, basée au Québec et serve à la fois le Québec et la base de clients nationaux de SEB. Notre coentreprise avec SEB contribuera à la croissance de l'infrastructure de SEB au Québec.”

Un écosystème québécois pour moderniser le marché des PME

L'évolution de l'administration des avantages sociaux se fait attendre depuis longtemps. Cette coentreprise réunit deux équipes novatrices possédant une expertise en matière d'avantages sociaux, de technologie et de prestation de services, afin d'assurer une stratégie et des exigences solides adaptées au marché émergent du Québec. L'accès à de solides solutions uniques d'assurance collective à forte valeur ajoutée, avec le soutien d'une équipe québécoise multilingue, permettra d'harmoniser l’offre de service d'avantages sociaux aux employés québécois.

À propos de Gesticonnect

Gesticonnect est un fournisseur de solutions technologiques uniques innovantes reconnues qui permettent aux employeurs d'améliorer leur offre d'avantages sociaux tout en simplifiant l'expérience des employés et des administrateurs. Gesticonnect propose l'ensemble de ses solutions et services par l'intermédiaire de son réseau indépendant de conseillers en assurance collective. La coentreprise avec SEB place Gesticonnect à l'avant-garde des solutions technologiques de pointe pour le traitement des avantages sociaux sur le marché québécois.

À propos de SEB Administrative Services Inc.

SEB Administrative Services Inc. (« SEB Admin »), une filiale de Smart Employee Benefits Inc. (« SEB », TSXV:SEB), est un tiers administrateur (« TPA ») qui offre des solutions de pointe, entièrement bilingues, basées sur l'informatique en infonuagique pour l’administration des avantages sociaux, en utilisant les technologies exclusives de SEB Admin et les solutions et services personnalisés de ses partenaires. La plateforme «FlexPlus» de SEB Admin offre une connectivité à signature unique pour toutes les parties prenantes des prestations collectives. FlexPlusMD comprend plus de 20 modules supportant de multiples modèles de revenus, capturant plus de 90% de toutes les activités d’administration pour tous les types de prestations. Chaque module peut fonctionner de manière autonome ou en tant que solution intégrée. SEB Admin gère un ensemble de régimes d'assurance collective de plus de 50 entreprises de marque et entités gouvernementales du Canada. SEB Admin administre plus de 350 000 membres de régimes et plus de 180 000 autres membres de régimes sous contrat et en transition, ce qui représente au total plus de 1,3 milliard de dollars de primes. Les solutions en nuage FlexPlusMD prennent en charge tous les types de régimes - traditionnels, flexibles, cafétéria, banque d'heures, banque de dollars via des modèles d’impartition partielle, complète ou SaaS. Nos solutions transforment les centres de coûts en centres de profits pour nombre de nos clients et partenaires.

Pour plus d'informations sur SEB Administrative Services Inc., veuillez visiter : www.seb-admin.com .

À propos de Smart Employee Benefits Inc. ("SEB") :

SEB est un fournisseur éprouvé de logiciels, de solutions et de services de pointe en matière de TI et administration pour le marché des avantages sociaux des personnes et des groupes et pour le gouvernement. Nous concevons, personnalisons, construisons et gérons des solutions technologiques, humaines et d'infrastructure essentielles à la mission de nos clients en utilisant les technologies et l'expertise exclusives de SEB et les technologies de ses partenaires. Nous gérons des processus d'affaires critiques pour plus de 150 comptes clients de premier ordre et gouvernementaux, au niveau national et mondial. Plus de 90 % de nos revenus et de nos contrats sont des contrats pluriannuels liés au gouvernement, aux assurances, aux soins de santé, aux avantages sociaux et au commerce électronique. Nos solutions sont soutenues à l'échelle nationale et mondiale par plus de 600 professionnels techniques multi-certifiés dans une infrastructure multilingue, à partir de 11 bureaux au Canada et dans le monde.

Nos solutions comprennent des écosystèmes axés sur les logiciels et les services, y compris de multiples solutions SaaS, des solutions et des services en nuage, des services gérés offrant un approvisionnement intelligent (near shore/offshore), des services de sécurité informatique, le développement et le soutien de logiciels personnalisés, des services professionnels, une expertise approfondie en intégration de systèmes et de multiples domaines de pratique spécialisés, notamment l'IA, CRM, la BI, les portails, l'EDI, le commerce électronique, la transformation numérique, l'analytique et la gestion de projet. Nous avons plus de 20 partenariats avec des organisations mondiales et régionales de technologie et de conseil de premier plan.

Pour plus d'informations sur Smart Employee Benefits Inc., veuillez consulter le site www.seb-inc.com .

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse est destiné à des fins d'information uniquement. Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des informations «prospectives» (ou avant-gardistes, ou prévisionnelles) sur les perspectives commerciales futures de la société. Ces déclarations, bien qu'exprimées de bonne foi et considérées comme ayant une base raisonnable, sont sujettes à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux indiqués ou sous-entendus par ces déclarations prévisionnelles. Les investisseurs doivent consulter un conseiller professionnel avant de prendre toute décision d'investissement.

Ni la Bourse de croissance TSX Inc. ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX Inc.) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

