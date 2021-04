La Banque Laurentienne annonce l’élection de ses administrateurs

English French

MONTRÉAL, 06 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) annonce que les candidats à l'élection des administrateurs de la Banque Laurentienne du Canada (la « Banque ») identifiés dans la circulaire de sollicitation de procurations du 5 février 2021 ont tous été élus. L'élection s’est déroulée plus tôt aujourd’hui, lors de l'assemblée annuelle des porteurs d’actions ordinaires de la Banque. Les résultats détaillés du vote sont indiqués ci-dessous.



Les 11 candidats proposés par la direction et dont le nom est indiqué ci-dessous ont tous été élus aux fonctions d'administrateurs de la Banque :

Candidat Votes pour Abstentions Sonia Baxendale 13 339 239 88,66 % 1 706 370 11,34 % Andrea Bolger 14 469 050 96,17 % 576 559 3,83 % Michael T. Boychuk 14 306 037 95,08 % 739 572 4,92 % Suzanne Gouin 14 880 282 98,90 % 165 327 1,10 % Rania Llewellyn 13 336 121 88,64 % 1 709 488 11,36 % David Morris 14 462 587 96,12 % 583 022 3,88 % David Mowat 13 332 034 88,61 % 1 713 575 11,39 % Michael Mueller 13 314 932 88,50 % 1 730 677 11,50 % Michelle R. Savoy 13 732 915 91,28 % 1 312 694 8,72 % Susan Wolburgh Jenah 13 322 825 88,55 % 1 722 784 11,45 % Nicholas Zelenczuk 14 478 670 96,23 % 566 939 3,77 %

Les résultats du vote sur toutes les questions soumises à l'assemblée annuelle des porteurs d’actions ordinaires de la Banque seront publiés prochainement sur le site https://blcgf.ca/ et déposés sur SEDAR.

M. Michael Mueller, président du conseil d'administration de la Banque, est heureux d'annoncer l'élection de Mme Suzanne Gouin au Conseil de la Banque en tant qu'administratrice indépendante nouvellement nommée. Mme Gouin est une administratrice de société accomplie qui possède une précieuse expertise des domaines de la transformation des entreprises, de la mise en œuvre des services numériques, de la gouvernance et des ressources humaines. Elle a occupé des postes de haute direction dans les secteurs privé et public, notamment celui de présidente et chef de la direction de TV5 Québec, Canada, de 2002 à 2015. Mme Gouin a reçu l'ordre national du Mérite de la République française et elle contribuera à l'expertise et à la profondeur du Conseil de la Banque. Avec la nomination de Mme Gouin au Conseil, les femmes représenteront 54 % des membres.

« Nous sommes ravis d'accueillir Mme Gouin au sein du Conseil. Nous sommes certains que sa vaste expérience en matière de gouvernance, de stratégie, de gestion des risques et de la réputation, de transformation et de croissance d'organisations dans un large éventail de secteurs sera bénéfique pour la Banque », a commenté M. Mueller.

