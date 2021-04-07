Anomali与Netpoleon结成合作伙伴为整个APJ市场提供威胁情报解决方案

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澳大利亚悉尼, April 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 情报驱动网络安全解决方案的领先企业 Anomali 今天宣布，该公司已指定综合安全、网络解决方案和增值服务的领先提供商 Netpoleon 作为其在澳大利亚新西兰（ANZ）市场的新增值分销商之一。



Anomali产品组合包括领先的威胁情报平台（TIP）Anomali ThreatStream、可将外部威胁与任何已入侵用户网络的威胁相匹配的企业探测解决方案Anomali Match，以及扫描Web内容以立即识别威胁并确定优先级的自然语言处理（NLP）功能Anomali Lens。在先进的机器学习和专家资源的支持下，客户能够针对所有威胁扩展可见性，获得即时探测能力，创建有效的调查，并在其整个基础设施中使威胁情报具有可操作性，以实现自动威胁阻断和更快的响应。

Netpoleon澳新地区总监Paul Lim表示：“澳新区域正经历着显著的经济增长和前所未有的网络攻击， 与Anomali一道，我们将能够为我们的共同客户带来解决方案，帮助他们避免代价高昂并且破坏性极大的安全事件。”

Netpoleon的总部位于新加坡，并在澳大利亚、柬埔寨、印度、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾、泰国、越南和日本设有办事处。Netpoleon在澳新地区的悉尼、墨尔本和布里斯班设有办事处和团队成员，并将于2021年扩展到新西兰。

Anomali亚太区和日本（APJ）高级副总裁兼总经理Stree Naidu表示：“整个地区目前对Anomali技术的需求都十分强劲，这些技术有助于客户识别出敌对方并消除其影响，以避免对环境和声誉造成巨大损害。Netpoleon拥有广泛而深入的资源以及所需的技术诀窍，可以帮助我们建立一个稳健和高效的渠道，以满足客户的期望。”

Twitter： https://twitter.com/Anomali

LinkedIn： https://www.linkedin.com/company/anomali/

博客： https://www.anomali.com/blog

关于Anomali

Anomali是情报驱动网络安全领域的领先企业。超过1500个公共和私营部门组织依靠Anomali来更快地发现和检测威胁，减少安全漏洞风险，并提高安全运营的效率。Anomali解决方案为几乎所有主要垂直行业的全球客户提供服务，包括全球2000强中的许多企业。Anomali作为一家早期威胁情报创新机构成立于2013年，由GV、Paladin Capital Group、In-Q-Tel、Institutional Venture Partners和General Catalyst等领先创投公司提供支持。若需了解更多信息，请访问： www.anomali.com 。