Auditeeritud majandusaasta aruanne 2020

JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE

2020. aasta oli Merko kontsernile edukas – suutsime täita oma finantseesmärgid ja lõpetasime majandusaasta viimaste aastate parima tulemusega, vaatamata COVID-19 tõrje piirangutele. Meie varasem strateegiline otsus suurendada fookust korteriarendusele on kandnud vilja – kolme Balti riigi peale kokku müüsime 900 uut kodu. Seda on rohkem kui kunagi varem ja selle taga on meie meeskonna mitme aasta töö ning klientide jätkuv usaldus Merko vastu. Meie eesmärk on hoida seda usaldust ka edaspidi ning jätkame investeerimist uute kodude ja parema elukeskkonna loomisse.

Ehkki tulenevalt pandeemiast pandi ehitusturul paljud uued investeeringud ootele, kasvas 2020. aastal kontserni uute ehituslepingute maht. Tugev lepinguportfell tagab meile jätkuvalt keerulises majanduskeskkonnas ärimahtude stabiilsuse. Riskid ehitusvaldkonnas on aga veelgi kasvanud: pandeemia tagajärjel on suurenenud määramatus majandusarengu, võimalike tarneahelate katkestuste, ootamatu hinnamuutuse ning tööjõu kättesaadavuse osas. Sellises tegevuskeskkonnas on meie eesmärk hoida ettevõtte rahaseis tugevana ning olla valmis tegema kiireid otsuseid.

COVID-19 kriis tõi esile vajaduse hoida oma töötajate ja koostööpartnerite tervist ning tagada turvaline töökeskkond, samuti korterite ostuprotsess. Pandeemia algusnädalatel töötasime kiiresti välja koroonaennetuse tegevuskava, mida järgiti kontserni ettevõtetes, ning oleme uhked, et sellest võtsid eeskuju ka teised ehitusettevõtted.

2020. aastal tähistas Merko 30. tegutsemisaastat. Oleme tänaseks kasvanud rahvusvaheliseks ettevõtteks, mille ärist pool on Eestist väljaspool. Aastakümnete jooksul oleme rajanud suure hulga kaasaegseid ja kestvaid hooneid ning elukvaliteeti parandavaid rajatisi nii Eestis, Lätis ja Leedus kui viimasel viiel aastal ka Norras. Keskendume pikale perspektiivile, kestvatele lahendustele ja kvaliteedile. Samu väärtusi järgime ka ühiskonda panustamisel. Toetame Eesti kunstivaldkonda ja teeme koostööd ülikoolidega ning aitame terviseradade võrgustiku väljaarendamise kaudu teadvustada regulaarse liikumise olulisust. Maailm muutub kiiresti ja nii ehitame ka meie tulevikku silmas pidades. Digitaalsed lahendused, muutuv tarbijakäitumine, üha keskkonnasäästlikum mõtteviis ja professionaalne järelkasv aitavad meil edu saavutada ka järgmistel aastakümnetel.



Tänan kõiki Merko töötajaid ja koostööpartnereid tulemusliku aasta eest, samuti meie tellijaid ja koduostjaid, kes olete Merkot usaldanud. Tänan ka kõiki aktsionäre, kes usuvad Merko tulevikku.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

2020 2019 Müügitulu 315 918 326 779 Müüdud toodangu kulu (272 169) (291 958) Brutokasum 43 749 34 821 Turustuskulud (4 212) (4 260) Üldhalduskulud (13 412) (12 988) Muud äritulud 2 320 2 983 Muud ärikulud (2 979) (1 318) Ärikasum 25 466 19 238 Finantstulud 1 3 Finantskulud (866) (684) Kasum (kahjum) ühisettevõtetelt (144) 1 766 Kasum enne maksustamist 24 457 20 323 Tulumaksukulu (1 954) (3 833) Perioodi puhaskasum 22 503 16 490 sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 22 994 16 270 mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (491) 220 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel (115) 13 Perioodi koondkasum 22 388 16 503 sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 22 890 16 281 mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (502) 222 Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 1,30 0,92

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

31.12.2020 31.12.2019 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 47 480 24 749 Nõuded ja ettemaksed 32 657 50 413 Ettemakstud tulumaks 306 104 Varud 126 332 166 226 206 775 241 492 Põhivara Ühisettevõtete aktsiad või osad 2 354 2 498 Muud pikaajalised laenud ja nõuded 17 979 11 094 Edasilükkunud tulumaksuvara 653 - Kinnisvarainvesteeringud 13 922 14 047 Materiaalne põhivara 14 521 11 919 Immateriaalne põhivara 711 777 50 140 40 335 VARAD KOKKU 256 915 281 827 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Laenukohustused 13 649 20 725 Võlad ja ettemaksed 55 846 69 585 Tulumaksukohustus 1 202 812 Lühiajalised eraldised 6 347 7 976 77 044 99 098 Pikaajalised kohustused Pikaajalised laenukohustused 15 409 43 001 Edasilükkunud tulumaksukohustus 3 001 1 682 Muud pikaajalised võlad 4 026 3 491 22 436 48 174 KOHUSTUSED KOKKU 99 480 147 272 OMAKAPITAL Mittekontrolliv osalus 4 207 4 217 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Aktsiakapital 7 929 7 929 Kohustuslik reservkapital 793 793 Realiseerimata kursivahed (814) (710) Jaotamata kasum 145 320 122 326 153 228 130 338 OMAKAPITAL KOKKU 157 435 134 555 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 256 915 281 827

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2020. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 666 inimesele ning ettevõtte 2020. aasta müügitulu oli 316 miljonit eurot.



