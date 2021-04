English French

07/04/2021

LACROIX présente LEADERSHIP 2025, son nouveau plan stratégique

Des ambitions fortes :

Devenir un leader international des solutions IoT industrielles et

des équipements électroniques pour les applications critiques.

Accélérer et changer de dimension d’ici 2025

800 M€ de chiffre d’affaires et une marge d’EBITDA1 d’environ 9%.

« Depuis 2016, notre Groupe s’est engagé dans une transformation en profondeur qui lui aura notamment permis de renforcer ses expertises technologiques et de s’inscrire dans une trajectoire solide de croissance et de progression de ses résultats. Grâce à ces fondations, nous avons pu démontrer notre résilience face à la crise sans précédent qui a marqué l’année 2020. Nous sommes prêts à nous projeter à nouveau vers l’avenir, animés par des ambitions fortes qui porteront notre développement pour les cinq prochaines années. C’est tout le sens du plan Leadership 2025 qui doit nous permettre de bâtir un leader international des solutions d’IoT industriel et des équipements électroniques pour les applications critiques. La mobilisation de nos collaborateurs mais aussi l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes seront des pièces maîtresses dans la réussite de cette aventure qui s’ouvre.», annonce Vincent Bedouin, Président Directeur Général de LACROIX.

Une transformation déjà engagée avec succès, fondations solides pour de nouvelles ambitions

Avec son premier plan stratégique initié en 2016 et baptisé Ambition 2020, LACROIX s’est engagé dans un processus de transformation en profondeur avec l’ambition de s’imposer aux premiers rangs des acteurs des technologies connectées et du ‘Smart World’. Ce plan était aussi guidé par la volonté de renforcer la dynamique de croissance du Groupe et ses performances financières.

A ce titre, et si il convient d’exclure l’année 2020 par son caractère exceptionnel, l’exécution de ce premier plan quinquenal aura été une réussite permettant de bâtir des bases solides pour le développement futur.

La création et le renforcement d’une fonction Recherche & Développement unifiée a été un point pivot dans le développement des expertises technologiques du Groupe. Ce choix volontaire renforce le développement rapide des gammes d’équipements à forte valeur ajoutée conçues par les équipes internes.

Ces gammes ont ainsi contribué à hauteur de plus de 150 M€ au chiffre d’affaires en 2019, soit près du tiers de l’activité totale contre moins du quart en 2016. Sur la période 2016-2019, elles ont affiché une croissance annuelle d’environ 9% par an contre une progression d’environ 1% pour les autres activités.

Au cours des cinq dernières années, LACROIX a également démontré sa capacité d’acquisition et d’intégration avec sept opérations réussies, qui sont également venues renforcer les expertises technologiques et le rayonnement géographique du Groupe.

La transformation s’est également illustrée sur le terrain du capital humain, avec le développement d’un actionnariat salarié important, représenté par plus du tiers des collaborateurs et plus de 40% de nouveaux talents qui ont rejoint les équipes de management depuis 2016.

Enfin, l’empreinte internationale a été étendue avec plus de 60% du chiffre d’affaires réalisé à l’International et des équipes déjà implantées dans 10 pays.

Toutes ces avancées constituent des fondations solides qui permettent aujourd’hui au Groupe de se fixer de nouvelles ambitions ancrées au cœur du nouveau plan stratégique Leadership 2025.

Leadership 2025 : 5 axes pour répondre aux nouveaux défis technologiques du « Smart World »

Avec la conviction que la technologie doit contribuer à créer des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX adopte avec le plan Leadership 2025 une nouvelle mission : permettre à ses clients de construire et de gérer des écosystèmes de vie plus intelligents grâce à des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

A ce titre, la technologie est au cœur du nouveau plan. En effet, avec la généralisation de l’IoT et un nombre d’installations connectées attendu à près de 31 Mds dans le monde d’ici 20252, le Groupe entend accélérer sa montée en puissance sur des solutions technologiques connectées à forte valeur ajoutée.

Pour réussir, LACROIX est idéalement positionné sur des marchés cibles confrontés à des enjeux sociétaux, environnementaux et règlementaires forts comme les nouvelles mobilités, le Smart Grid ou plus généralement la Smart City. Autant de marchés, en forte croissance, qui profitent déjà largement du déploiement massif des technologies connectées.

Dans ce contexe, le nouveau plan s’appuie sur 5 axes clés :

Le renforcement du leadership technologique du Groupe avec le développement de plateformes technologiques autour d’expertises de pointe comme la cybersécurité ou le edge computing. Dans cette perspective, l’objectif fixé est de multiplier par deux les dépenses de R&D à plus de 5% du chiffre d’affaires total. Ce renforcement des ressources dédiées à l’innovation doit permettre, pour le chiffre d’affaires avec une conception LACROIX, de porter la part des nouveaux produits (moins de 5 ans) à 50%.

Le développement d’un leadership en matière d’efficience industrielle, reposant notamment sur les opportunités offertes par « l’Industrie 4.0 » avec un rôle accru de l’intelligence artificielle et de la robotisation, la digitalisation des flux, et l’application de méthodes de production ‘lean’. A l’instar de sa nouvelle usine électronique du futur française « Symbiose » qui sera livrée fin 2021, ces principes s’appliqueront à 100% des sites industriels du Groupe d’ici 2025.

L’extension du rayonnement international, avec l’ambition de réaliser plus de 70% de l’activité totale hors de France d’ici 5 ans. Dans cette perspective, LACROIX entend, en particulier, renforcer ses positions en Allemagne et aux Etats-Unis.

La réalisation d’acquisitions ciblées, visant notamment à renforcer les activités existantes à l’international, à prendre position sur des segments de marché complémentaires, ou à élargir l’offre ‘smart’ par l’intégration de nouvelles briques technologiques à forte valeur ajoutée.

Enfin, l’amorçage de la transition d’un rôle d’équipementier à celui de fournisseur de solutions « end-to-end » à haute valeur ajoutée pour le « Smart World », avec le déploiement de nouveaux services générateurs à terme de revenus recurrents et leviers d’appréciation des marges.

Un plan créateur de valeur dans la croissance et la rentabilité

L’exécution de la feuille de route établie dans le cadre du plan doit ainsi permettre au Groupe de s’imposer parmi les leaders globaux des solutions d’IoT industrielles et de l’équipement électronique pour les applications critiques.

L’atteinte de cette ambition devra s’accompagner d’un renforcement des performances financières. A l’horizon 2025, LACROIX vise ainsi un chiffre d’affaires de 800 M€ à comparer aux 441 M€, réalisés en 2020 (proforma 12 mois). Cette ambition réaliste intègre les acquisitions qui pourraient être réalisées sur la période.

Sur le terrain de la rentabilité, l’ambition est de dégager une marge d’EBITDA de l’ordre de 9%. Pour rappel, elle ressortait à 5,9% en 2020.

Pour 2021, alors que le Groupe s’est déjà engagé dans la voie de la reprise, LACROIX est confiant dans sa capacité à afficher un chiffre d’affaires supérieur à 500 M€ associé à une marge d’EBITDA supérieure à 6,5%.

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 : 10 mai 2021 après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://fr.lacroix-group.com/espace-investisseurs/

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à rendre nos cadres de vie simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industriels et en équipements électroniques pour des applications critiques et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment dans les filières automobiles, domotiques, avioniques, de l’industrie ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.









1 EBITDA : Résultat Opérationnel Courant, auquel sont réintégrés les amortissements et les paiements en actions







2 IoT Analytics Q4 2020







Pièce jointe