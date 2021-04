Amundi : Entrée en négociation exclusive en vue de l’acquisition de Lyxor par Amundi

English French

Communiqué de presse

Paris, le 7 avril 2021

Entrée en négociation exclusive en vue de l’acquisition de Lyxor par Amundi

Amundi annonce être entrée en négociation exclusive avec Société Générale en vue de l’acquisition de Lyxor1 pour un prix en numéraire de 825 M€ (soit 755 M€ hors capital excédentaire)2.

Fondé en 1998 et pionnier des ETF en Europe, Lyxor gère 124 Md€ d’encours3. Lyxor est l’un des acteurs majeurs sur le marché des ETF (77 Md€ d’encours4, 3e acteur en Europe avec une part de marché de 7,4%5) et dispose d’expertises reconnues en gestion active (47 Md€), notamment à travers sa plateforme de gestion alternative de premier plan6.

Avec cette opération, Amundi deviendrait le leader européen de la gestion des ETF, avec 142 Md€ d’encours combinés, une part de marché de 14% en Europe7, et un profil diversifié tant en terme de clientèle que de géographie.

Amundi disposerait ainsi de leviers puissants pour accélérer sa trajectoire de développement sur le marché en forte croissance des ETF, tout en complétant son offre dans la gestion active, en particulier en actifs alternatifs liquides et en solutions d’advisory.

Compte tenu d’un potentiel de synergies élevé, cette transaction conforme à la discipline financière d’Amundi serait fortement créatrice de valeur, avec :

une valeur d’entreprise représentant un multiple P/E 2021e de ~10x 8 (avec les seules synergies de coûts).

(avec les seules synergies de coûts). Une relution du bénéfice net par action d’environ 7% (avec les seules synergies de coûts) 9 .

. Un Retour sur Investissement supérieur à 10% à horizon 3 ans (avec les seules synergies de coûts).

Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie du groupe Crédit Agricole, qui entend renforcer son positionnement dans les métiers de l’épargne.

La finalisation de cette transaction interviendra au plus tard en février 2022, après consultation des instances représentatives du personnel, et sous réserve d’obtention préalable des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes.

Commentant cette annonce d’entrée en négociation exclusive, Yves Perrier, Directeur Général d’Amundi, a commenté : « L’acquisition de Lyxor sera un accélérateur du développement d’Amundi, car elle renforcera nos expertises, notamment dans les ETF et la gestion alternative, et nous permettra d’intégrer des équipes de grande qualité. Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de renforcement du groupe Crédit Agricole dans les métiers d’épargne. Elle permettra également de renforcer les relations d’affaires avec notre partenaire historique Société Générale. Enfin, en créant en France le premier acteur européen de la gestion passive, elle contribuera à renforcer le positionnement post-Brexit de la place financière de Paris ».

Valérie Baudson, Directrice Générale Déléguée, a ajouté : « Nous nous réjouissons à la perspective d’être rejoints par les équipes talentueuses de Lyxor. La combinaison de nos forces nous permettra d’amplifier notre développement sur le segment des ETF, de la gestion alternative et des solutions d’investissement ».

***

A propos d'Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux10, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.

Ses six plateformes de gestion internationales11, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 500 professionnels dans près de 40 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 700 milliards d’euros d’encours12.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

1 Parmi les activités de Lyxor, certaines activités sont exclues du périmètre de la transaction et conservées par Société Générale: (i) la gestion structurée à destination des clients des activités de marchés de Société Générale et (ii) les activités d’asset management dédiées à l’épargne réalisées pour le compte de Société Générale (réseaux et banque privée) telles que la structuration de solutions d’épargne, la sélection de fonds et la supervision des sociétés de gestion du Groupe Société Générale.

2 Capital excédentaire de 70 M€ par rapport aux exigences réglementaires s’appliquant à Lyxor en tant que société de gestion



3 A fin décembre 2020 sur le périmètre d’acquisition envisagé

4 Au 31 décembre 2020

5 Source : Amundi ; Lyxor ; ETFGI, fin décembre 2020

6 Plateformes d’investissement en actifs alternatifs liquides (fonds UCITS notamment) pour des banques privées et des gestionnaires d’actifs

7 Contre 6,2 % pour Amundi seule

8 Sur la base d’un prix de 755 M€, hors capital excédentaire

9 Sur la base du BNPA 2021e d’Amundi issu du consensus d’analystes ; prise en compte des synergies en année pleine

10 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2020 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2019

11 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

12 Données Amundi au 31/12/2020





