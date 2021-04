Investors House Oyj

Lehdistötiedote 7.4.2021 klo 8:30

Investors House: Asumisen keinulauta kääntyi vuokra-asumisesta omistukseen

Investors House -konserniin kuuluva OVV-ketju vuokrasi maaliskuussa yhteensä 351 asuntoa, mikä on prosentin verran enemmän kuin edellisvuoden vastaavan ajankohdan 348 asuntoa. Kumulatiivisesti 1-3/2021 OVV-ketjun vuokraamien asuntojen määrä 1059 asuntoa on kolme prosenttia edellisvuoden 1031 asunnon tasoa korkeampi.

”Korona-ajan ilmiöt, elvytys ja nollakorkoympäristö, pitävät velkarahan edullisena. Isonkin asuntolainan kuukausittaisen korkokustannuksen ollessa satasen luokkaa asuntoja ostetaan sekä kodeiksi että sijoitusasunnoiksi kiihtyvällä tahdilla, mikä nostaa asuntojen hintoja etenkin pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Omistusasumisen nostaessa suosiotaan tyhjiä vuokra-asuntoja on enemmän tarjolla, minkä seurauksena vuokrien nousu on hidastunut. Asumisen keinulauta on siis kääntynyt korona-aikana vuokra-asumisesta omistusasumisen puolelle.”, sanoo Kiinteistövarallisuudenhoidosta vastaava johtaja Antti Lahtinen.

Asuntovuokrausta ja Kokonaispalvelua Investors Housen Kiinteistövarallisuudenhoidon yksikössä tekee franchising-yrittäjyyteen perustuva OVV-ketju 12 paikkakunnalla.

