Norsk Hydro: Hydro utforsker muligheter innen hydrogen

Hydro utforsker potensialet for å utvikle og drifte hydrogenanlegg for å møte stor intern etterspørsel, samt å betjene et eksternt marked, og utnytte selskapets industrielle- og fornybarkompetanse.

– Vi ser et betydelig potensial for industrielt hydrogenforbruk. Å ta en utvikler- og operatørrolle i hydrogensektoren er en mulighet for Hydro til å redusere CO2-utslipp fra industrien, og å utvikle en lønnsom og bærekraftig virksomhet basert på hydrogen, sier Hilde Merete Aasheim, konsernsjef i Hydro.

Hydro har satt en klar strategisk retning mot 2025 og har som mål å styrke sin posisjon innen lavkarbonaluminium, samtidig som selskapet utforsker nye vekstmuligheter innen resirkulering og ny energi.

– Hydro har unik kompetanse som skiller oss fra andre industriaktører på grunn av våre egne fornybare kraftposisjoner og kompetanse, og stor intern etterspørsel etter gass som kan erstattes av hydrogenløsninger. Vi kan derfor bygge og utvikle en komplett verdikjede for grønt hydrogen i Norge, sier Aasheim.

En utvikler og operatørrolle for Hydro er i tråd med selskapets interne pipeline av mulige hydrogenprosjekter og vil trolig innebære en hel eller delvis overgang fra gass til hydrogen på ulike anlegg. En sannsynlig start på denne prosessen vil være å bytte fra gass til hydrogen ved noen av Hydros aluminiumsanlegg i Norge.

– Vi har en stor intern etterspørsel etter gass som brukes til oppvarming i våre støperier og anodeproduksjon, og et hydrogenproduksjonsanlegg kan plasseres i nærheten av forbruket. For Hydro vil det bidra til vårt mål om å redusere våre egne CO2-utslipp med 30 prosent innen 2030, sier Aasheim.

Hydrogenteknologi og bruk av hydrogen har vært på Hydros agenda gjentatte ganger over flere tiår. Mange elementer har endret seg de siste årene, som har økt lønnsomheten i et bytte fra gass til hydrogen ved Hydros anlegg. Hydrogen vil bli en viktig energibærer for å møte EU og Norges ambisjoner om å avkarbonisere økonomien innen 2050 og støtteordninger vil bli satt på plass. I tillegg er teknologikostnadene på vei ned, og Norge er godt egnet for hydrogenutvikling og bruk på grunn av sin attraktive, fornybare kraft.

Hydro vil gi mer informasjon om alternativene som er under evaluering og veien videre under selskapets strategiske oppdatering og resultatpresentasjon for første kvartal 27. april.

