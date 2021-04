Van Lanschot Kempen en Mercier Vanderlinden bundelen krachten op Belgische wealth management markt

English Dutch

Amsterdam/’s-Hertogenbosch/Antwerpen, 7 april 2021

Van Lanschot Kempen en de aandeelhouders van Mercier Vanderlinden hebben overeenstemming bereikt over het aangaan van een partnership door het verwerven van een meerderheidsbelang door Van Lanschot Kempen in Mercier Vanderlinden.

Mercier Vanderlinden is een onafhankelijke, toonaangevende wealth manager in België met circa € 3,4 miljard aan assets under management en drie eigen beleggingsfondsen. Mercier Vanderlinden heeft een team van zeer ervaren private bankers die werkzaam zijn vanuit drie locaties; Antwerpen, Brussel en Waregem.

In België is Van Lanschot Kempen vertegenwoordigd met elf kantoren. De afgelopen vijf jaar zijn de client assets hier sterk gegroeid naar circa € 5,0 miljard.

Mercier Vanderlinden en Van Lanschot Kempen in België blijven zelfstandig opereren, elk onder hun eigen merk en gaan op een aantal terreinen samenwerken. De partijen vullen elkaar goed aan op het gebied van klantenportefeuille en -netwerk, productaanbod en geografische spreiding. Samen hebben ze circa € 8,4 miljard aan client assets.

Karl Guha, bestuursvoorzitter van Van Lanschot Kempen: ‘Onze roots in België gaan terug tot in de 17e eeuw en we zijn dan ook zeer enthousiast over deze samenwerking met Mercier Vanderlinden in dit historisch perspectief. Deze samenwerking past uitstekend in onze strategie om als gespecialiseerde wealth manager een leidende speler te zijn op onze tweede thuismarkt. Mercier Vanderlinden's aantrekkelijke klantenportefeuille, de aanwezigheid in Brussel en het groeipotentieel onder de blijvende aansturing van de oprichters maken deze samenwerking zeer interessant voor ons. Gezien onze vergelijkbare waarden, de bedrijfscultuur en de persoonlijke klantbenadering zijn we ervan overtuigd dat we een sterke basis hebben gelegd voor een gezamenlijke goede toekomst.’

‘In Van Lanschot Kempen hebben we de perfecte partner gevonden. Door onze krachten te bundelen met één van de oudste en robuuste familiale private banken in de Benelux kunnen we ons potentieel ten volle ontplooien. Onze klanten krijgen toegang tot een verruimd productaanbod, private equity, kredietoplossingen en onze research-capaciteit wordt versterkt.’ zegt Thomas Vanderlinden, stichter van Mercier Vanderlinden. Medeoprichter Stéphane Mercier voegt hieraan toe: ‘We verheugen ons over dit partnerschap met Van Lanschot Kempen. De managing partners behouden een aanzienlijk belang en blijven actief in de onderneming. Dankzij deze sterke alliantie kunnen wij ons volop toeleggen op wat ons het nauwst aan het hart ligt: vermogensbeheer van topkwaliteit mét persoonlijke betrokkenheid met onze cliënten. Ons familiaal vermogen blijft volledig belegd in onze MercLin fondsen.’

Van Lanschot Kempen verwerft een 70%-belang in Mercier Vanderlinden, stapsgewijs uit te breiden naar 100% per eind 2025. De transactie zal naar verwachting een impact hebben van ongeveer 4 procentpunt op de kapitaalratio van Van Lanschot Kempen.

Deze transactie vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders en zal naar verwachting afgerond worden in het derde kwartaal van 2021, met inachtneming van de genoemde voorwaarden.

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen NV en/of Van Lanschot Kempen Wealth Management NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.

Over Mercier Vanderlinden

Mercier Vanderlinden is een onafhankelijke vermogensbeheerder, in 2000 opgericht door Stéphane Mercier en Thomas Vanderlinden. Het heeft 3,5 miljard euro klantenactiva en drie beleggingsfondsen. Mercier Vanderlinden biedt een uiterst persoonlijke aanpak naar vermogensbeheer door zelf mee te investeren met haar klanten. Het is met bijna 35 medewerkers actief in heel België vanuit haar kantoren in Antwerpen, Brussel en Waregem.

Zie voor meer informatie: merciervanderlinden.com

Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

