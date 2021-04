Kupinais iššūkių 2020 metais ,,Maxima Grupė“ toliau augo Lenkijoje ir e. prekybos srityje

English Lithuanian

„2020 metai ,,Maxima Grupei“ buvo kupini iššūkių, ypač Baltijos šalyse, kur pajamų augimas sulėtėjo, tačiau besitęsianti plėtra Lenkijoje ir reikšmingas e. prekybos augimas padidino „Maxima Grupės“ 2020 metų pajamas 5,8 procentais iki 4 226 mln. eurų. Taip pat mes peržiūrėjome kaštų struktūrą bei reikšmingai pagerinome rezultatus Lenkijoje, o tai leido padidinti veiklos pelną. Praėjusiais metais visi mūsų 41 tūkstantis darbuotojų įdėjo nepaprastai daug pastangų ir kasdien siekė užtikrinti ne tik reikalingų produktų prieinamumą milijonams mūsų klientų, bet ir garantuoti saugią apsipirkimo patirtį.“ – sako Mantas Kuncaitis, „Maxima Grupės“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas.

,,Maxima Grupės“ pajamos 2020 metais toliau augo ir pasiekė 4 226 mln. eurų, arba 5,8% daugiau nei 2019 metais. Nepaisant COVID-19 pandemijos ir karantino apribojimų, kurie darė neigiamą įtaką veiklai antrajame metų ketvirtyje, Grupės palyginamos tų pačių parduotuvių (angl. „like-for-like“ - LFL) pajamos trečiajame ketvirtyje vėl augo ir metinis LFL augimas buvo teigiamas (+0,7%), skaičiuojant pastoviu valiutos kursu.

2020 metais ,,Maxima Grupė“ tęsė plėtrą už Baltijos šalių ribų ir sugebėjo padidinti savo rinkos dalį Lenkijoje ir Bulgarijoje, kur pajamos ženkliai augo, atitinkamai, 13,7% ir 22,2%. LFL pajamų augimas Lenkijoje (4,9%) ir Bulgarijoje (5,6%) taip pat išliko aukštas.

Tuo tarpu augimas Baltijos šalyse buvo lėtesnis. LFL pajamos sumažėjo -0,8% daugiausiai dėl to, kad COVID-19 paskatino vis daugiau klientų apsipirkti ne fizinėse parduotuvėse, o internetu (e. prekybos pajamos nepriskirtos bendroms LFL pajamoms). Todėl „Maxima Grupės“ valdomo elektroninės prekybos prekės ženklo „Barbora“ pajamos 2020 m. išaugo daugiau nei dvigubai, o prekių pardavimai per elektroninės prekybos kanalą Baltijos šalyse pasiekė 104 mln. eurų, t. y. 3,4% visų pajamų Baltijos šalyse.

„Maxima Grupės“ konsoliduota EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių įvykių, pasiekė 374,6 mln. eurų (padidėjo 12,4% nuo 333,4 mln. eurų 2019 m.), o EBITDA marža 2020 m. išaugo nuo 8,3% iki 8,9%.

Didžiausią EBITDA padidėjimo dalį (neįskaičiavus vienkartinių įvykių) lėmė mažmeninės prekybos veikla Lenkijoje. ,,Stokrotka“ tapo antra didžiausia Grupės įmone ne tik pagal pajamas, bet ir pagal EBITDA (+17 mln. eurų lyginant su 2019 m.). Tuo tarpu, prasidėjus COVID-19 pandemijai, Baltijos šalių mažmeninės prekybos įmonės peržiūrėjo kaštus bei dalį iniciatyvų, o tai leido pagerinti Baltijos šalių EBITDA 26,4 mln. eurų (labiausiai EBITDA augo Lietuvoje). Bulgarija taip pat pastebimai augo: EBITDA padidėjo 4,6 mln. eurų.

Peržiūrėta kaštų struktūra leido išlaikyti tą patį darbuotojų skaičių ir tuo pačiu 16% padidinti naudas darbuotojams, kurios 2020 m. sudarė apie 49 mln. eurų.

Grupės grynoji skola, lyginant su 2019 m., iš esmės išliko nepakitusi. Dėl to Grupės finansinis svertas reikšmingai pagerėjo, nes grynosios skolos / EBITDA santykis sumažėjo nuo 3.0x 2019 metais iki 2,6x 2020 metų gale.

2020 metais „Maxima Grupės“ įmonės investavo į ilgalaikį materialųjį turtą 88,9 mln. eurų, 32% mažiau palyginus su 131,3 mln. eurų investicijomis 2019 metais. Nepaisant karantino nulemto bendro investicijų lygio sumažėjimo, Grupė ir toliau vykdė plėtrą, o parduotuvių skaičius 2020 m. išaugo 93-ejomis. Dauguma parduotuvių buvo atidarytos Lenkijoje, kur „Stokrotka“ prekės ženklo parduotuvių skaičius išaugo 73-ejomis. „Maxima Grupės“ parduotuvių skaičius pasiekė 1 323, kai tuo tarpu 2019 m. gruodžio 31 d. ji turėjo 1 230 parduotuvių.

Vienintelis „Maxima Grupės“ akcininkas UAB „Vilniaus prekyba“ patvirtino 2020 m. bendrovės ir konsoliduotąsias finansines ataskaitas bei pelno paskirstymo projektą, pagal kurį, atsižvelgiant į dividendų mokėjimo politiką, dividendams išmokėti skirta 106 mln. eurų.

Prisijungusi prie Jungtinių Tautų Organizacijos „Pasaulinio susitarimo“ (angl. „Global Compact“), 2020 m. ,,Maxima Grupė“ parengė pirmąją Socialinės atsakomybės ataskaitą, kurioje apžvelgia veiklą laikantis dešimties „Pasaulinio susitarimo“ principų žmogaus teisių, aplinkosaugos, ekonomikos ir korupcijos prevencijos srityse.

2020 m. „Maxima Grupė“ dėjo didžiausias pastangas siekdama suvaldyti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius diegdama atitinkamas apsaugos priemones visuose savo veiklos procesuose. Grupės tiesioginės papildomos sąnaudos, susijusios su COVID-19 pandemija, sudarė 9 mln. eurų (neįskaitant nuolaidų nuomininkams bei netiesioginių sąnaudų, tokių kaip, pavyzdžiui, darbo valandos, praleistos užtikrinant pirkėjų saugumą). Jos apėmė būtinų saugos priemonių parduotuvėse, sandėliuose ir elektroninės prekybos centruose užtikrinimą, darbuotojų ir klientų aprūpinimą saugos priemonėmis, taip pat daugelį kitų iniciatyvų, susijusių su reagavimu į COVID-19.

E. prekybos platforma „Barbora“ Baltijos šalyse tapo pagrindiniu Grupės kovos su pandemija įrankiu, padvigubindama savo pajėgumus per mažiau nei mėnesį. Skaičiuojama, kad per 2020 m., „Barbora“ paslaugos leido Baltijos šalių klientams išvengti bent 1,8 milijono socialinių kontaktų, suteikiant jiems saugesnę apsipirkimo galimybę prekes pristatant į namus ar atsiėmimo punktus. Be to, Grupė pradėjo prekybą internetu ir Lenkijoje bei Bulgarijoje.

„COVID-19 pandemija parodė, kad be savo herojų – medikų, vaistininkų, policininkų, savanorių, mūsų parduotuvių, sandėlių, gamybos, elektroninės prekybos ir daugelio kitų darbuotojų – mes esame niekas. Esame dėkingi už jų drąsą, stiprybę ir sunkų darbą priešakinėse kovos su pandemija linijose, nepaisant kiekvieno iš jų asmeninės rizikos. Kartu su savo darbuotojais-didvyriais ir verslo partneriais mes suvienijome savo pastangas, kad galėtume užtikrinti savo klientams saugią prieigą prie kasdienių produktų ir suteikti pagalbą tiems, kuriems labiausiai jos reikia. Mes didžiuojamės tuo, kiek pavyko pasiekti šiais sunkiais laikais“, – baigia Mantas Kuncaitis, „Maxima Grupės“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas.

Priedas