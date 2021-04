Finnish English

Talenom Oyj, Lehdistötiedote 7.4.2021 kello 12.00

Talenom kasvaa ostamalla tilitoimistot Espoossa ja Hämeenlinnassa

Talenom Oyj on 1.4.2021 ostanut Frivolous Oy:n AC-Tilit-aputoiminimellä harjoittaman tilitoimistoliiketoiminnan Espoossa ja Tilitoimisto Reijo Mäki Oy:n tilitoimistoliiketoiminnan Hämeenlinnassa.

Ostettujen liiketoimintojen Talenomille siirtyvä liikevaihto on yhteensä noin 0,6 miljoonaa euroa. Liiketoimintakaupoilla ei ole lyhyellä aikavälillä merkittävää vaikutusta Talenomin taloudelliseen asemaan tai tulevaisuuden näkymiin.

”Espoossa ja Hämeenlinnassa tekemämme yrityskaupat tukevat kasvustrategiamme toteuttamista. Tilitoimistoalan digitalisaatio ja lisääntyvä sääntely ovat johtaneet tilanteeseen, jossa alan ammattilaisten kannattaa yhdistää voimansa. Näin voimme yhdessä kehittää toimintaa asiakkaidemme ja henkilöstömme eduksi”, sanoo Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala ja toivottaa uudet työntekijät ja asiakkaat tervetulleiksi Talenomille.

”15-vuotinen työurani AC-Tileissä tuli päätökseen pitkäaikaisen sairauden takia. Siirtymällä Talenomille varmistan toimistoni työntekijöille hyvän työpaikan ja asiakkaille laadukkaat palvelut myös jatkossa”, kertoo AC-Tilien yrittäjä Heli Karjalainen.

Myös Tilitoimisto Reijo Mäki Oy:n yrittäjä Juha Mäki uskoo Talenomin olevan sekä henkilöstölle että asiakkaille turvallinen vaihtoehto: ”Tilitoimiston johtaminen on ollut antoisaa, mutta muuttuvassa markkinassa myös vaativaa pienelle toimijalle. Tarve ohjelmistojen modernisoinnille oli yksi keskeinen syy kaupalle. Samalla oma haaveeni viettää enemmän aikaa läheisteni kanssa ja kokeilla jotain muuta tulee kaupan myötä mahdolliseksi.”





TALENOM OYJ

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,5 % vuosina 2005–2020. Talenomin palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa 912 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 47 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla.

JAKELU:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.talenom.fi