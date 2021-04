Victoria Properties A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

I henhold til vedtægternes § 9.5 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S (CVR nr. 55660018) (”Selskabet”) til afholdelse

torsdag den 29. april 2021 kl. 10.00

hos Victoria Properties A/S, Studiestræde 5, st., 1455 København K.



Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

Valg af dirigent Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Godkendelse af Selskabets vederlagsrapport 2020 (vejl. afstemning, jf. selskabslovens § 139b, stk. 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2021 Valg af revision Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer (kapitalejerne) Eventuelt Bemyndigelse til registrering i Erhvervsstyrelsen

--o0o--

Ad 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlem Niels Wegener vælges til dirigent for generalforsamlingen.

Ad 2 Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsesformand, Nina Simone Valeska Grunow-Jensen, vil aflægge beretning.

Ad 3 Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen foreslår godkendelse af Selskabets årsrapport for 2020.

Selskabets reviderede årsrapport er tilgængelig på Selskabets hjemmeside:

https://www.victoriaproperties.dk/rapporter-praesentationer/

Ad 4 Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Underskuddet for regnskabsåret 2020 foreslås overført til næste regnskabsår. Der stilles ikke forslag om udbytteudbetaling for 2020.

Ad 5 Godkendelse af Selskabets vederlagsrapport 2020 (vejl. afstemning, jf. selskabslovens § 139b, stk. 4)

Bestyrelsen foreslår godkendelse af Selskabets vederlagsrapport for 2020. Selskabets vederlagsrapport 2020 er tilgængelig på Selskabets hjemmeside:

https://www.victoriaproperties.dk/corporate-governance/

Ad 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsens nuværende medlemmer bestyrelsesformand Nina Simone Valeska Grunow-Jensen, bestyrelsesmedlem Niels Sigurd Wegener og bestyrelsesmedlem Thomas Færch opstiller til genvalg.

Bestyrelseskandidaternes ledelseserhverv fremgår nederst i indkaldelsen.

Ad 7 Forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for 2021

Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsens vederlag for 2021 fastsættes som følger:

Bestyrelsesformand (basisvederlag): DKK 150.000

Alm. bestyrelsesmedlemmer (basisvederlag): DKK 100.000

Den foreslåede vederlæggelse af bestyrelsen er fastsat i overensstemmelse med Selskabets vederlagspolitik.

Ad 8 Valg af revision

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets nuværende revisor; PricewaterhouseCoopers genvælges som revisor for Selskabet.

Ad 9 Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne (kapitalejerne)

Der er ikke modtaget forslag.

Ad 10 Eventuelt

Intet til behandling

Ad 11 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten, Niels Wegener, med substitutionsret bemyndiges til at anmelde de beslutninger som træffes på generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen i det omfang selskabsloven kræver det.

--o0o--

General information

Victoria Properties A/S har en aktiekapital på nominelt 18.657.432 kr., fordelt på 18.657.432 stamaktier á 1 kr. Hver stamaktie på kr. 1 giver én stemme på generalforsamlingen.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af punkterne kan ske med simpelt flertal.

Indkaldelsesform og adgang til oplysninger

Denne indkaldelse til den ordinære generalforsamling samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter sendes med brev eller e-mail til alle navnenoterede aktionærer, der har noteret deres besiddelse af kapitalandele hos Selskabet, og som har fremsat begæring herom. Indkaldelse vil tillige ske ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside: www.victoriaproperties.dk .

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i den ordinære generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder 1 uge før generalforsamlingens afholdelse (registreringsdatoen). De aktier den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.



Anmeldelsesfrist for deltagelse

I henhold til vedtægternes § 11.3 skal aktionærer, der ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, bestille adgangskort senest mandag den 26. april 2021 hos Victoria Properties A/S på mail: info@victoriaproperties.dk . Medmindre aktionæren angiver, hvortil adgangskort ønskes tilsendt, skal adgangskort afhentes på Selskabets kontor.

Fuldmagt

Aktionærer har tillige mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand, hvis aktionæren for eksempel er forhindret i at deltage i generalforsamlingen.

Fuldmagtsblanket kan tilgås via Selskabets hjemmeside www.victoriaproperties.dk.

Ved anvendelse af fuldmagtsblanket bedes blanketten sendes i underskrevet og dateret til Selskabets e-mail: info@victoriaproperties.dk , så den er Selskabet i hænde senest mandag den 26. april 2021.

Brevstemme

Aktionærer kan endvidere - i stedet for at afgive fuldmagt eller afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes.

Brevstemmeblanket kan tilgås via Selskabets hjemmeside www.victoriaproperties.dk . Ved anvendelse af brevstemmeblanketten bedes blanketten sendes i underskrevet og dateret stand til Selskabets e-mail: info@victoriaproperties.dk , så den er Selskabet i hænde senest mandag den 26. april 2021.





Kontaktperson:

Thomas Færch, Adm. direktør

Victoria Properties A/S

info@victoriaproperties.dk





København, den 7. april 2021

Bestyrelsen for Victoria Properties A/S

--o0o--

Kandidater på genvalg til bestyrelsen i Victoria Properties A/S:



Nina Simone Valeska Grunow-Jensen

Tysk statsborger, født 7. september 1972

Uddannelse: Jurist

Nina Simone Valeska Grunow-Jensen har øvrige poster:

HJ Byg & Rådgivning A/S (bestyrelsesmedlem)

Niels Sigurd Wegener

Dansk statsborger, født 19. september 1971

Uddannelse: Jurist

Niels Sigurd Wegener har øvrige poster:

BARFOED GROUP P/S (bestyrelsesmedlem)

DANCOVER A/S (bestyrelsesformand)

PR TRADING-FLEKOTA A/S (bestyrelsesmedlem)

NORDIA Advokatfirma I/S (ejer)

K/S SCT. JØRGENSBJERG 43 (ejer)

BLACKSTONE INVEST ApS (direktion, ejer)

CLEAR SKIES INDUSTRIES ApS (ejer, direktion)

CGI Holding IVS (ejer)

K/S KNUDEVEJEN 3, VEJEN (ejer)

Thomas Færch

Dansk statsborger, født 19. oktober 1972

Uddannelse: Jurist