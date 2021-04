Vanstar acquiert d’autres claims au projet Eva sur la base des résultats du sondage mag

English French

MONTRÉAL, 07 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Minières Vanstar Inc. («Vanstar», ou la «Société») (TSX. V - VSR) est heureux d’annoncer qu’il a complété un levé magnétique aéroporté à haute résolution dans le cadre de ses projets Eva et Frida situés dans la région de la Baie James au Québec. Le relevé à Eva met en évidence une importante formation de fer qui est pliée dans le nord. Par conséquent, la Société a acquis d’autres créances prospectives (vois la figure 1 ci-dessous). Chez Frida, un certain nombre d’anomalies magnétiques sont présentes le long de la tendance entre la zone JR de Métaux Précieux du Québec et l’indice Trans-Taïga aurifère de Genius Metals Inc. (vois la figure 2).



La Société prévoit donner suite à ces résultats au cours d’un programme de reconnaissance sur le terrain cet été. Le programme comprendra la cartographie géologique, la prospection et l’échantillonnage.

«La signature magnétique de la formation de fer sur la propriété Eva est très forte. Les formations de fer plié dans ce type de milieu géologique peut souvent contenir de la minéralisation aurifère et nous avons acquis de façon proactive d’autres claims contigus au projet Eva, améliorant ainsi notre position foncière dans cette région. Nous sommes désireux de faire de l’exploration de suivi une fois que nous aurons terminé notre interprétation des données géologiques à ce jour », a commenté JC St-Amour, président et chef de la direction de Vanstar.

Figure 1 Levé magnétique aéroporté à haute résolution à Eva avec des allégations additionnelles mises en évidence

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/13b4bc4c-8bfb-4eea-a09c-5b2b3326fcc8/fr

Figure 2 Levé magnétique aéroporté à haute résolution à Frida

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/12851e72-2a15-46ef-b2f6-f46228a04a51/fr

À propos des propriétés Frida et Eva

Les propriétés Frida et Eva sont situées dans la région de la Baie James, dans le Nord du Québec. Radisson est la ville la plus proche située à 45 km au nord du projet, accessible toute l’année par l’aéroport de La Grande Rivière et la Route de la Baie James. La route Matagami-Radisson s’étend sur 30 kilomètres à l’ouest de la Propriété et l’accès est fait par une jetée à l’extrémité nord du lac Sakami au km 56 sur la route de gravier Trans-Taïga située à 30 km au nord de la limite nord de la propriété. Les propriétés comprennent 107 claims miniers d’une superficie totale de 5 517 hectares et appartiennent à 100 % à Vanstar et aucune redevance NSR (« rendement net de fonderie ») n’est rattachée aux claims.

M. Gilles Laverdière, géologue-conseil et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101, a lu et approuvé le présent communiqué de presse.

À propos de Vanstar

Vanstar Mining Resources Inc. est une société d'exploration aurifère avec des propriétés dans le nord du Québec à différents stades de développement. La Société détient une participation de 25% dans le projet Nelligan (3,2 millions d'onces d'or inférées, NI 43-101 octobre 2019) et 1% NSR. Le projet Nelligan a remporté le prix « Découverte de l’année » lors du gala Xplor 2019 de l'Association d'exploration minière du Québec. Vanstar détient également 100% de la propriété Felix en développement dans le groupe Chicobi (camp minier Abitibi, 65 km à l'est de la propriété Amex Perron) et 100% d'Amanda, une propriété de 7 679 ha située sur la formation Auclair avec des indices aurifères historiques jusqu'à 12,1 g / t Au sur 3 mètres.

