Pour la troisième année consécutive, la Journée du chandail vert en hommage à Logan Boulet, joueur de défense des Humboldt Broncos, encouragera les inscriptions dans un registre des consentements au don d’organes

LETHBRIDGE, Alberta, 07 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La troisième édition annuelle de la Journée du chandail vert aura lieu demain, le 7 avril. Sous le thème de « Forts ensemble », la Journée du chandail vert 2021 encourage les Canadiens à se rassembler en ligne, à afficher leur soutien pour les dons d’organes, à partager leurs histoires et à porter des chandails verts sur diverses plateformes. Voyez comment vous pouvez participer au greenshirtday.ca/be-inspired .



Quand : Le mercredi 7 avril.

OÙ : La journée du chandail vert se déroulera cette année en ligne sur diverses plateformes de réseaux sociaux. À l’aide des mots-clics #GreenShirtDay, #LoganBouletEffect #TogetherStrong, des Canadiens ont déjà commencé à raconter pourquoi il est important à leurs yeux de s’inscrire comme donneurs d’organes.

La Journée du chandail vert est en partenariat avec La Fondation canadienne du rein, la Société canadienne du sang et la communauté en action dans le domaine du don d’organes et de tissus au Canada.

Vous trouverez de plus de détails sur l’origine de la Journée du chandail vert, des statistiques, la terminologie à utiliser en lien avec les dons d’organes et des ressources numériques dans notre kit pour les médias (en anglais seulement).

À propos de la Journée du chandail vert de l’Association canadienne des greffés

D’envergure nationale, la Journée du chandail vert a été créée pour rendre hommage aux victimes et aux familles des victimes du tragique accident d’autocar des Humboldt Broncos qui a eu lieu en Saskatchewan en 2018 et pour perpétuer l’héritage de Logan Boulet en incitant les Canadiens à s'inscrire comme donneurs d'organes et à parler de leurs intentions à leurs familles.

Le 7 avril, apprenant qu’il n’y avait plus d’espoir pour leur fils, Bernadine et Toby Boulet ont offert de faire don des organes de Logan. Ils l'ont fait parce que Logan s'était inscrit comme donneur d'organes et en avait parlé à ses parents. Ce geste ultime si généreux a incité près de 150 000 personnes dans tout le Canada à s’inscrire comme donneurs peu de temps après, ce qui a été désigné comme l’Effet Logan Boulet.