ContextVision presenterar Årsredovisning 2020

STOCKHOLM – 7 april, 2021 – ContextVision’s årsredovisning för 2020 samt Ersättningsrapport för 2020 bifogas. Rapporterna finns även tillgängliga för nedladdning på bolagets hemsida: www.contextvision.se



Tryckta kopior av rapporterna skickas efter förfrågan per e-post: finance@contextvision.se

För frågor, vänligen kontakta CFO Ann-Charlotte Linderoth

E-post: ann-charlotte.linderoth@contextvision.se

