WSP annonce la clôture de l’acquisition de Golder – créant ainsi la première firme de services-conseils en environnement au monde – et une nomination au sein de l’équipe de direction canadienne

English French

MONTRÉAL, 07 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la clôture de l’acquisition précédemment annoncée d’Enterra Holdings Ltd., société de portefeuille de Golder Associates (« Golder »), par le biais d’un plan d’arrangement conclu en vertu de la Companies Act (Nouvelle-Écosse) (l’« acquisition »). Golder est un cabinet mondial de services-conseils comptant quelque 7 000 employés et 60 ans d’expérience dans la prestation de services touchant les sciences de la terre et l’environnement.

La contrepartie totale en espèces à payer dans le cadre de l'acquisition s’établissait à environ 1,14 milliard de dollars américains (environ 1,4 milliard de dollars canadiens), une somme payée en espèces. L’acquisition et les autres coûts de transaction connexes ont été financés à l’aide du produit de placements privés – soit des reçus de souscription de 310 millions de dollars canadiens souscrits par la Société auprès de GIC Pte. Ltd., et de British Columbia Investment Management Corporation – en plus de nouveaux prêts à terme de financement bancaire.

« La date d’aujourd’hui marque l’atteinte d’une étape importante pour WSP, Golder et nos 54 000 employés à travers le monde, tandis que nous commençons notre cheminement commun en tant que leader mondial du conseil en environnement », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Cette acquisition contribue directement à la réalisation des objectifs que nous avions énoncés dans notre Plan stratégique mondial 2019–2021. Nous prévoyons que l’ajout de Golder contribuera à la fois à la croissance stratégique et à la création de valeur pour de nombreuses années à venir ».

« Au cours des derniers mois, les équipes de direction de WSP et de Golder ont travaillé main dans la main. Elles souhaitaient établir les bases nécessaires pour s’assurer de maximiser le potentiel de notre gamme de solutions plus large et plus exhaustive, afin de relever les défis importants qui se présentent à nous sur le plan de l’environnement et des ESG dans le monde entier. Je suis convaincu que l’accent que nous mettons sur l’excellence technique et notre passion commune pour l’innovation et la collaboration faciliteront l’intégration, tout en offrant des possibilités de développement professionnel à nos employés – sans parler de la valeur à long terme pour nos collectivités, nos clients et nos actionnaires », a ajouté Alexandre L’Heureux.

De plus, des dirigeants de Golder occuperont des postes stratégiques au sein de nos régions opérationnelles et de nos fonctions de soutien, créant ainsi une plateforme véritablement diversifiée, inclusive et collaborative qui maximisera le succès de l’intégration, de concert avec la direction actuelle de WSP.

« Golder a été érigée par plusieurs générations de pionniers. Ces personnes détenaient une expertise de premier plan, mais elles étaient surtout passionnées par l’environnement et dévouées à cette cause. Elles ont collectivement créé l’une des marques mondiales les plus emblématiques de l’industrie, appuyée par une forte culture d’inclusion, et avec l’excellence technique et l’innovation au cœur de tout ce qu’elle fait », a pour sa part déclaré Hisham Mahmoud, Ph. D., président et chef de la direction mondiale de Golder, qui avait préalablement annoncé qu'il quitterait son poste. « Je suis convaincu que la combinaison de Golder et de WSP créera une valeur importante pour nos clients et des opportunités appréciables pour nos collaborateurs. J’ai été impressionné par ce que nos équipes ont déjà accompli dans la planification de l’intégration, ce qui justifie encore plus l’enthousiasme que nous partageons pour l’avenir. »

« Je souhaite remercier M. Mahmoud, qui a su faire de Golder l’une des marques les plus prospères et les plus respectées du secteur. Nous lui souhaitons du succès dans tous ses projets », a mentionné Alexandre L’Heureux.

NOMINATION AU SEIN DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION CANADIENNE

Marie-Claude Dumas a été nommée présidente et cheffe de la direction de WSP au Canada, en remplacement de Ryan Brain, qui assurera une transition harmonieuse. Depuis qu’elle s’est jointe à WSP en janvier 2020, Mme Dumas a occupé le poste de directrice mondiale, Projets et programmes majeurs/dirigeante de marché – Québec, travaillant en étroite collaboration avec nos équipes opérationnelles et de direction canadiennes et mondiales. Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, Mme Dumas a fait ses preuves en tant que dirigeante dans le domaine du génie et de la construction à l’échelle mondiale, avec plus de 20 ans d’expérience en gestion multidisciplinaire et en consultation acquise auprès de plusieurs multinationales.

« Tandis que nous entamons la dernière année de notre cycle stratégique, nous sommes convaincus que le vaste bagage technique de Marie-Claude, combiné à son expérience dans la réalisation de grands projets, jettera les bases d’une croissance soutenue chez WSP au Canada, en plus de tous les avantages conférés par l’acquisition de Golder », a déclaré Alexandre L’Heureux. « Nous remercions Ryan Brain pour sa contribution au succès des opérations canadiennes de WSP durant son mandat et pour son soutien pendant la transition », a ajouté Alexandre L'Heureux.

« Après avoir constaté de mes yeux le talent et le niveau d’expertise indéniables de WSP au Canada au cours de la dernière année, je suis fière de continuer à travailler aux côtés de l’équipe de direction canadienne tandis que nous poursuivons les ambitions stratégiques de l’organisation, pour faire progresser notre approche centrée sur le client et les initiatives de développement du personnel », a déclaré Mme Dumas.

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des services d’ingénierie et de conception à des clients de différents secteurs : transport et infrastructures, bâtiment, environnement, énergie, ressources naturelles et industrie. WSP offre en outre des services-conseils stratégiques. Nos équipes d’experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l’environnement, ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de programmes et de la construction. Avec des gens de talent travaillant dans le monde entier, nous sommes dans une position privilégiée pour réaliser des projets durables, partout où nos clients ont besoin de nous. Pour plus de renseignements sur WSP, visitez www.wsp.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient de l’information ou des déclarations qui constituent ou pourraient constituer des « déclarations prospectives » au sens de la législation en valeurs mobilières canadiennes applicable. Dans le présent communiqué, les termes « pouvoir », « prévoir », « projeter », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « avoir l’intention », « cibler », « potentiel », « continuer » ou d’autres termes semblables, éventuellement employés au futur ou au conditionnel ou à la forme négative, lorsqu’ils se rapportent à la Société, à un membre de son groupe ou à la société issue du regroupement suivant l’acquisition, sont censés indiquer des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué comprennent notamment l’information et les déclarations portant sur l’acquisition et les avantages de l’acquisition, ainsi que la croissance future de la Société, ses résultats d’exploitation, son rendement, ses perspectives et ses occasions d’affaires, les synergies anticipées, de même que certains ratios financiers prévus. Même si la Société estime que les déclarations prospectives sont fondées sur des attentes et des hypothèses raisonnables, il ne faut pas s’y fier indûment puisque rien ne garantit qu’elles se révéleront exactes. Ces déclarations sont exposées à des risques et incertitudes et peuvent être fondées sur des hypothèses qui pourraient provoquer une grande différence entre les résultats réels et les résultats explicitement ou implicitement prévus. Ces risques et incertitudes sont notamment liés à ce qui suit : la possibilité de non‑réalisation des avantages prévus de l’acquisition, l’intégration de l’entreprise de Golder, la perte de certains membres clés du personnel de Golder, la non‑réalisation possible des synergies prévues, l’endettement accru, le risque de transition, les coûts ou passifs éventuels non divulgués liés à l’acquisition, la foi attribuée aux renseignements fournis par Golder, les dispositions et les frais liés au changement de contrôle ou autres dispositions et frais similaires, la nature de l’acquisition, le fait que l’entreprise combinée continuera de faire face aux mêmes risques que ceux auxquels la Société est actuellement confrontée, les litiges potentiels, ainsi que les autres facteurs discutés ou mentionnés dans la section « Facteurs de risque » du rapport de gestion de WSP pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 (« rapport de gestion »), accessible sous le profil de WSP sur le site de SEDAR à l’adresse www. sedar.com. La liste qui précède n’est pas exhaustive et d’autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur le rendement ou les résultats de WSP ou de Golder. Les déclarations prospectives de WSP sont présentées entièrement sous réserve de la présente mise en garde. Des renseignements supplémentaires sur la présente mise en garde relative aux déclarations prospectives ainsi qu’une description des hypothèses et des facteurs de risque susceptibles d’avoir des incidences sur les résultats réels ou prévus de WSP sont inclus dans le rapport de gestion, affiché sur SEDAR au www.sedar.com. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont faites en date des présentes et, sauf lorsque la législation en valeurs mobilières l’y oblige, WSP ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qu’elle peut faire ou qui peuvent être faites pour son compte, à l’occasion, à la lumière d’une nouvelle information, d’événements futurs ou pour quelque autre motif. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont présentées expressément sous réserve de la présente mise en garde.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Alain Michaud

Chef de la direction financière

Groupe WSP Global Inc.

Tél.: 438-843-7317

alain.michaud@wsp.com