IGE+XAO : Assemblée Générale Annuelle Mixte du 26 avril 2021 à 11 heures 30 - Désignation des scrutateurs de l’Assemblée

IGE+XAO

Société Anonyme au capital de 5 021 866,85 euros

16, Boulevard Déodat de Séverac

31 770 COLOMIERS

338 514 987 RCS Toulouse

Siret : 338 514 987 00076 – TVA intracommunautaire : FR 783.385.149.87

Assemblée Générale Annuelle Mixte du 26 avril 2021 à 11 heures 30

Toulouse, le 7 avril 2021

Désignation des scrutateurs de l’Assemblée

L’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 adaptant les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants, prise en application de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, telle que prorogée par le Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prévoit qu'exceptionnellement, la tenue des Assemblées est autorisée sans que leurs membres n'assistent à la séance. L’Assemblée Générale Annuelle Mixte de la Société IGE+XAO SA se tiendra à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister, le lundi 26 avril 2021 à 11 heures 30, au siège social de la Société 16 Boulevard Déodat de Séverac, 31770 Colomiers.

Les sociétés Schneider Electric Industries SAS et ORFIM, qui sont les deux premiers actionnaires au nominatif de la Société IGE+XAO SA ont été désignées en qualité de scrutateurs de l’Assemblée Générale du 26 avril prochain conformément aux Décret et Ordonnance visés ci-avant.

À propos du Groupe IGE+XAO

Depuis plus de 34 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie « Product Lifecycle Management » (PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les sociétés à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est appelé « CAO/PLM/Simulation Électrique ». IGE+XAO représente plus de 370 personnes dans le monde réparties sur 30 sites et dans 20 pays ainsi que plus de 96 455 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine.

Pour tout complément d’information : http://www.ige-xao.com. Suivez-nous sur Twitter @igexao_corpo.

Contacts IGE+XAO

IGE+XAO, 16 boulevard Déodat de Séverac – CS 90 312 – 31 773 COLOMIERS CEDEX

Téléphone : +33 (0)5 62 74 36 36 – Fax : +33 (0)5 62 74 36 37

Site Web : www.ige-xao.com

Les titres d'IGE+XAO sont cotés sur Euronext Paris – Compartiment B – Indice CAC All shares® – ISIN FR 0000030827

Relations Investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président Directeur Général) +33 (0)5 62 74 36 36

Contact presse : Rozenn Nerrand-Destouches : +33 (0) 5 62 74 36 02

Pièce jointe