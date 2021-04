Information financière trimestrielle – Jeudi 1er avril 2021 - 17h45

Croissance des revenus locatifs de + 10% à 38 M€

au 1er trimestre 2021

Revenus locatifs (IFRS) au 31 mars 2021 (chiffres non audités)

M€ Exercice 2021 Exercice 2020 Evolution 1er trimestre (janv. - mars) 38,2 34,8 + 10%

Revenus locatifs de 38,2 M€ au 1er trimestre 2021

Au 1er trimestre 2021, ARGAN, foncière française spécialisée en développement et location d’entrepôts PREMIUM, enregistre des revenus locatifs de 38,2 M€, en croissance de + 10% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette forte croissance est le résultat de l’effet année pleine des loyers générés par les développements de l’année 2020 ainsi que de la livraison d’un nouveau développement.

Evénements significatifs du 1er trimestre 2021

Au cours du 1er trimestre 2021, ARGAN a poursuivi son développement avec :

La signature de sept baux en l’état futur d’achèvement pour une surface totale d’environ 80.000 m 2 à livrer en 2022 ;

à livrer en 2022 ; En mars, livraison d’une plateforme logistique de 14.200 m2 située sur la commune de Gondreville (54) à une quinzaine de kilomètres à l’ouest de Nancy, louée à COLRUYT, enseigne de supermarché de proximité, pour une durée ferme de neuf ans. Afin de limiter l’empreinte carbone, et conformément au Plan Climat ARGAN, la toiture de cette base logistique est équipée d’une centrale photovoltaïque produisant 150 MWh par an destinés à l’autoconsommation de COLRUYT. Cette installation permet une économie d’émission de 10 tonnes de CO² par an.

Calendrier financier 2021 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2021

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2021 15 juillet : Résultats semestriels 2021

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2020, son patrimoine représente 3 millions de m², se décomposant en 87 entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3 Mds€ et générant 152 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Marie-Caroline Schwartz – Secrétaire Générale

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

Aude Vayre – Relations presse

Tél : 06 14 64 15 65

Philippe Ronceau – Relations Investisseurs

Tél : 06 64 12 53 61

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

