Advocate Radiation Oncology choisit la solution Proteus®ONE d’IBA pour son nouveau centre de protonthérapie en Floride

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 7 avril 2021 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui qu’Advocate Radiation Oncology, en association avec sa filiale Southwest Florida Proton, a choisi la solution compacte de protonthérapie Proteus®ONE[1] d’IBA pour équiper son nouveau centre de radiothérapie. Stratégiquement situé entre les comtés de Lee et de Collier, celui-ci desservira l’ensemble de la population du sud-ouest de la Floride aux Etats-Unis.

Les parties ont signé un term sheet (lettre d’intention) ferme pour la livraison d’une solution IBA Proteus®ONE équipée du Pencil Beam Scanning (PBS) et d’un ensemble intégré d’équipements et de logiciels de contrôle qualité (QA) d’IBA Dosimetry. Le term sheet inclut également un contrat à long-terme de services d’exploitation et de maintenance fournis par IBA. Advocate Radiation Oncology prévoit de traiter ses premiers patients d’ici à 2023. La valeur moyenne pour l’utilisateur final d’un système Proteus®ONE assorti d’un contrat de maintenance de 10 ans est de l’ordre de USD 40 à 50 millions. Les deux parties se sont engagées à travailler avec diligence afin de conclure les négociations du contrat final dans les prochains mois. IBA commencera à en reconnaître les revenus dès que celui-ci sera signé.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, a commenté : « Comme nous l’avons souligné précédemment, les États-Unis constituent un marché clé pour l’ensemble de nos activités. Ce nouvel accord, qui concerne le 17e système de protonthérapie IBA dans ce pays, renforce notre position de leader du marché. Le contrat porte à la fois sur des équipements de protonthérapie et de dosimétrie, ce qui démontre les fortes synergies entre ces deux domaines d’activités d’IBA. Nous nous réjouissons de soutenir Advocate Radiation Oncology, un acteur de premier plan qui permet aux patients atteints du cancer d’accéder à la technologie la plus avancée dans le domaine de la radiothérapie. »

Le Dr. Arie Dosoretz, Managing Partner d’Advocate Radiation Oncology, ajoute : « La mission d’Advocate Radiation Oncology est d’offrir la solution de radiothérapie la plus évoluée et la plus adaptée aux besoins du patient. Exploiter le potentiel de la protonthérapie constituait la prochaine étape logique de notre progression dans la lutte contre le cancer. Le choix de la solution Proteus®ONE nous semblait évident étant donné l’expérience et le leadership technologique incontesté d’IBA en la matière. Nous sommes ravis de contribuer ainsi à la santé et au bien-être de notre communauté. »

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer. IBA est le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d’une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles.

Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1500 personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA : Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos d’Advocate Radiation Oncology

Advocate Radiation Oncology est un groupe hospitalier local indépendant constitué de différents centres thérapeutiques répartis stratégiquement dans le sud de la Floride. Sa vocation est de fournir les soins les plus adaptés et les plus consciencieux qui soient aux patients atteints du cancer. Advocate Radiation Oncology est dirigé par une équipe de radiooncologues de niveau international soigneusement sélectionnés par le conseil d'administration du groupe.

Pour plus d’informations : AdvocateRO.com .

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

IBA

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com







