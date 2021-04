English Finnish

Enedo Oyj:n merkintäetuoikeusannin ja suunnatun annin lopullinen tulos

Enedo Oyj (”Yhtiö”) tiedotti 11.3.2021 yhteensä noin 12 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista ja suunnatusta annista (yhteisesti ”Annit”).

Antien merkintäaika päättyi 1.4.2021. Merkintäetuoikeusannissa merkittiin lopullisen tuloksen mukaan yhteensä 39 320 336 uutta osaketta, mikä vastasi noin 156,7 prosenttia tarjotuista 25 090 458 osakkeesta. Yhteensä 23 340 992 uutta osaketta eli 93,0 prosenttia merkintäetuoikeusannissa tarjotuista 25 090 458 uudesta osakkeesta merkittiin käyttäen merkintäoikeuksia ja 15 979 344 uutta osaketta ilman merkintäoikeuksia. Suunnatussa annissa merkittiin kaikki tarjotut 35 000 000 osaketta. Merkintäetuoikeusannin ja suunnatun annin osakekohtainen merkintähinta oli 0,20 euroa uudelta osakkeelta, ja Yhtiö saa Anneista noin 12,0 miljoonan euron bruttovarat.

Yhtiön hallitus on tänään hyväksynyt Anneissa tehdyt merkinnät ja allokoinut Anneissa merkityt uudet osakkeet Antien ehtojen mukaisesti. Antien myötä Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 60 090 458 osakkeella nykyisestä 8 432 735 osakkeesta yhteensä 68 523 193 osakkeeseen. Anneissa liikkeeseen lasketut uudet osakkeet edustavat noin 88 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista Antien toteuttamisen jälkeen.

Ruotsalainen Inission AB (publ) (”Inission”) merkitsi merkintäsitoumuksensa mukaisesti 34 000 000 osaketta suunnatussa annissa tarjotuista osakkeista, ja siitä tulee Yhtiön suurin osakkeenomistaja noin 49,6 prosentin osuudella. Inission on saanut Finanssivalvonnalta 8.3.2021 pysyvän luvan poiketa velvollisuudesta tehdä pakollinen julkinen ostotarjous Yhtiön osakkeista. Lisäksi Joensuun Kauppa ja Kone Oy (”Joensuun Kauppa ja Kone”) merkitsi merkintäsitoumuksensa mukaisesti 1 000 000 osaketta suunnatussa annissa tarjotuista osakkeista.

Annit liittyivät Yhtiön 16.2.2021 tiedottamaan 8,6 miljoonan euron lainojen järjestelyyn, jolla Yhtiö maksaa näistä lainoistaan 5,3 miljoonaa euroa ja lainoista mitätöidään yhteensä 3,3 miljoonaa euroa (”Lainojen Järjestely”). Loput Anneilla kerätyistä varoista käytetään Yhtiön yleisiin käyttöpääomatarpeisiin ja Yhtiön 16.2.2021 tiedottaman käänneohjelman toteuttamiseen. Lainojen Järjestely toteutetaan viipymättä sen jälkeen, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Tämän jälkeen Jussi Capital Oy myy kaikki omistamansa Yhtiön osakkeet Joensuun Kauppa ja Koneelle.

”Olen erittäin tyytyväinen merkintäetuoikeusannin tulokseen ja haluan osoittaa lämpimät kiitokseni kaikille Enedon vanhoille ja uusille osakkeenomistajille, jotka osallistuivat merkintäetuoikeusantiin. Ylimerkitty anti kertoo vahvasta luottamuksesta yhtiön käänneohjelmaan ja uuteen tuloksekkaaseen tulevaisuuteen,” toteaa Enedon toimitusjohtaja Vesa Leino. ”Haluan myös kiittää suunnattuun antiin osallistuneita uusia merkittäviä omistajiamme uskosta yhtiötä ja sen tulevaisuutta kohtaan. Onnistuneet annit mahdollistavat käänneohjelman toteuttamiseen tarvittavan rahoituksen, tuovat turvaa sen läpiviemisen ajaksi ja lainojen järjestelyn kautta, tuovat olennaisen parannuksen yhtiön rahoitus- ja taseasemaan.”

Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 9.4.2021. Viimeinen kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla (”Helsingin Pörssi”) on arviolta 9.4.2021. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin osakkeisiin arviolta 9.4.2021. Kaupankäynnin uusilla osakkeilla Helsingin Pörssissä odotetaan alkavan arviolta 12.4.2021. Uudet osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet, kun ne on merkitty kaupparekisteriin ja kirjattu sijoittajien arvo-osuustileille.

UB Securities Oy on Antien pääjärjestäjä ja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja. Access Partners Oy on Yhtiön taloudellinen neuvonantaja Lainojen Järjestelyn osalta.

ENEDO OYJ

Vesa Leino

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. 040 759 8956.

ENEDO LYHYESTI

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 38,5 milj. euroa. Enedossa työskentelee 354 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.enedopower.com

