ENEDO OYJ Pörssitiedote 7.4.2021 klo 19:31



Enedo Oyj:n varsinainen yhtiökokous siirtyy pidettäväksi 17.5.2021

Enedo Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous siirtyy pidettäväksi 17.5.2021. Yhtiökokous oli alun perin suunniteltu pidettäväksi 29.4.2021.

Yhtiö tiedotti aikaisemmin tänään merkintäoikeusannin ja suunnatun annin lopullisesta tuloksesta sekä Yhtiön 16.2.2021 tiedottaman lainojen järjestelyn ja näihin liittyvän omistusjärjestelyn toteuttamisaikataulusta. Yhtiökokouksen siirron myötä valmisteluissa voidaan ottaa huomioon järjestelyjen tuomat muutokset Yhtiön omistussuhteisiin.

ENEDO OYJ

Vesa Leino

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. 040 759 8956.

