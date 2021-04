English Finnish Swedish

Yhtiötiedote, sisäpiiritieto, Helsinki, 7.4.2021 klo 20.15 (EEST)

Nexstim Oyj: suunnattu maksuton osakeanti

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa viitaten 8.3.2021 päivättyihin merkintäoikeusantia (”Merkintäoikeusanti”) ja EU:n kasvuesitteen (”Esite”) hyväksyntää koskeviin yhtiötiedotteisiin sekä Merkintäoikeusantiin liittyen Yhtiölle annettuihin merkintätakauksiin.

Yhtiön suurimmista osakkeenomistajista Ossi Haapaniemi, Kyösti Kakkonen ja Leena Niemistö lähipiiriyhtiöineen/ hallinnoimine arvo-osuustileineen, sekä tietyt Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sitoutuivat edellä tarkoitetussa Merkintäoikeusannissa tietyin ehdoin merkitsemään yhteensä noin 47,83 % osakkeista (”Merkintäantiosakkeet”) seuraavasti:

Sitoumuksen antaja Sitoumus (euroa) Sitoumus (Antiosakkeita) % kaikista Antiosakkeista Ossi Haapaniemi lähipiiriyhtiöineen 722 608,65 24 086 955 10,96 Kyösti Kakkonen lähipiiriyhtiöineen ja hallinnoimine arvo-osuustileineen 1 200 000,00 40 000 000 18,20 Leena Niemistö edustaen Kaikarhenni Oy:tä 1 100 000,00 36 666 667 16,68 Hallituksen jäsen Martin Forss 40 000,00 1 333 334 0,61 Hallituksen jäsen Tomas Holmberg 5 000,00 166 667 0,08 Toimitusjohtaja Mikko Karvinen 30 000,00 1 000 000 0,45 Johtoryhmän jäsen Hanna Kotola 25 000,00 833 334 0,38 Johtoryhmän jäsen Joonas Juokslahti 5 000,00 166 667 0,08 Johtoryhmän jäsen Gustaf Järnefelt 14 000,00 466 667 0,21 Johtoryhmän jäsen Jarmo Laine 6 321,06 210 702 0,10 Johtoryhmän jäsen Henri Hannula 6 000,00 200 000 0,09 Yhteensä 3 153 929,71 105 130 993 47,83





Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Yhtiö antaa sitoumusten antajille takausmerkintäpalkkion, joka vastaa 4 % merkintäsitoumuksen kokonaismäärästä enintään 4 205 236 Yhtiön uutena osakkeena (”Uusi Osake”) suuntaamalla ko. tahoille ko. Uudet Osakkeet maksutta. Kullekin merkintätakauksen antajalle Yhtiön osakkeina annettavan palkkion kokonaismäärä osakkeina saadaan jakamalla edellä tarkoitettu takauksen määrään perustuvan palkkion määrä Merkintäoikeusannissa sovelletulla 0,03 euron merkintähinnalla. Mahdollinen jäännös Yhtiöllä on oikeus hyvittää sitoumuksen antajalle rahassa.

Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 1.3.2021 hallitukselle antaman 5 000 000 osaketta käsittävän osakeantivaltuutuksen nojalla ja perustuen Yhtiölle annettuihin edellä tarkoitettuihin merkintäsitoumuksiin, on Yhtiön hallitus tänään päättänyt antaa osakeyhtiölain 9 luvun 17 §:n mukaisesti ko. sitoumuksen antajille takausmerkintäpalkkiona yhteensä 4 205 236 yhtiön uutta osaketta maksutta suunnatulla osakeannilla seuraavasti:

Osakkeiden saaja Osakkeet (kpl) Haapaniemi Ossi Antero 495,556 Haapaniemi Ossi Antero 249,988 Haapaniemi Ossi / Kalksten Finance Oy 63,471 Haapaniemi Ossi / Kalksten Properties Koy 154,462 Kyösti Kakkonen / Joensuun Kauppa ja Kone Oy 933,333 Kyösti Kakkonen / K22 Finance Oy 266,666 Kyösti Kakkonen / Kakkonen Kari Heikki Ilmari 266,666 Kyösti Kakkonen / Bocap Investment Oy 133,333 Leena Niemistö / Kaikarhenni Oy 1,466,666 Martin Forss 53,333 Tomas Holmberg 6,666 Mikko Karvinen 40,000 Hanna Kotola 33,333 Joonas Juokslahti 6,666 Gustaf Järnefelt 18,666 Jarmo Laine 8,428 Henri Hannula 8,000





Koska merkintäsitoumukset ovat olleet olennaisia Merkintäoikeusannin onnistumisen kannalta, ja huomioiden Merkintäoikeusannin erityisen olennainen merkitys yhtiön liiketoiminnan rahoittamisen ja ylipäätään toiminnan jatkamisen kannalta, hallitus katsoo, että maksuttomaan suunnattuun osakeantiin on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioiden erityisen painava taloudellinen syy.

Annetut Uudet Osakkeet vastaavat niiden rekisteröimisen jälkeen noin 0.6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista mukaan lukien ne Yhtiön Merkintäantiosakkeet, jotka on merkitty Merkintäoikeusannin yhteydessä ja jotka on määrä rekisteröidä kaupparekisteriin 12.4.2021 .

Nyt annetut Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 12.4.2021 ja kaupankäynti niillä First North Finlandissa alkaa arviolta 13.4.2021 ja First North Swedenissä arviolta 14.4.2021 . Annettujen Uusien Osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin (mukaan lukien Merkintäantiosakkeet, jotka on merkitty Yhtiön toteuttaman Merkintäoikeusannin yhteydessä, ja joiden on myös määrä tulla rekisteröidyiksi 12.4.2021) Yhtiön osakkeiden lukumäärä on 663 639 370.





NEXSTIM OYJ

Leena Niemistö, Hallituksen puheenjohtaja





Lisätietoja saatavissa verkkosivuilla www.nexstim.com tai seuraavilla yhteystiedoilla:

Leena Niemistö, Hallituksen puheenjohtaja

+358 9 2727 170

leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Hyväksytty Neuvonantaja)

+46 8 463 83 00

certifiedadviser@penser.se





