Les Prix Alizés 2021 : Récompenser l’excellence et la résilience

Déposez votre candidature aux Prix Alizés 2021 en vous rendant au lesprixalizesawards.ca



SAINTE-JULIE, Quebec, 07 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Export agroalimentaire est heureux d’annoncer l’ouverture de la période de mise en candidature des Prix Alizés 2021, présentés par FAC. Les entreprises exportatrices canadiennes ont jusqu’au 19 juin 2021 pour déposer leur candidature dans l’une ou l’autre de deux catégories, soit la catégorie Petite et Moyenne Entreprise, réservée aux entreprises ayant un chiffre d’affaires de moins de 50 millions de dollars, ou dans la catégorie Grande Entreprise, dédiée à celles dont le chiffre d’affaires s’élève à 50 millions de dollars ou plus. Les lauréats seront dévoilés en septembre 2021 en marge du SIAL Canada.

« Malgré le contexte actuel, il demeurait impératif pour nous de souligner les bons coups d’une industrie qui a été mise à l’épreuve au cours de la dernière année et qui a su relever le défi avec brio. Les exportations canadiennes sont en hausse, preuve que l’industrie sait s’adapter et faire face aux vents contraires. La remise des Prix Alizés revêt ainsi une signification toute particulière cette année » explique Martin Lavoie, président-directeur général chez Groupe Export.

De l’anglais trade winds, les Alizés font référence aux vents du même nom, qui ont permis d’établir les principales voies commerciales maritimes entre les continents au fil des siècles et de relier le Canada aux marchés extérieurs. Ils soulignent l’excellence du travail accompli par des entreprises agroalimentaires canadiennes qui se sont démarquées sur les marchés internationaux par une croissance impressionnante, des stratégies de mise en marché innovantes ou des actions de consolidation structurantes.

« Je suis impatient de me plonger de nouveau dans la lecture des dossiers de candidatures », souligne Louis Turcotte, directeur supérieur, financement corporatif et commercial à FAC et président du jury. « Chaque année, les entreprises nous impressionnent par leur innovation et leur persévérance. Je suis persuadé que la prochaine cuvée ne fera pas exception. »

Les exportateurs agroalimentaires canadiens sont invités à se rendre sur le lesprixalizesawards.ca pour s’inscrire et recevoir leur dossier de candidature. La période de mise en candidature se clôturera le 19 juin 2021 à 17 h HAE.

Le Groupe Export tient à remercier, en plus de FAC, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, Inno-Centre, L’Actualité alimentaire, Agro-Québec et SIAL Canada pour leur soutien dans la réussite des Prix Alizés.

À propos du Groupe Export

Avec plus de 500 membres, le Groupe Export est la plus importante association d’exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l’Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d’activités pour faciliter l’accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d’union essentiel entre le secteur public et l’industrie, l’Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.

Pour obtenir plus d’information ou pour coordonner une entrevue avec un représentant du Groupe Export, veuillez communiquer avec :

Claudia Charuest

Directrice des communications

Groupe Export agroalimentaire

450 649-6266, poste 217

claudiacharuest@groupexport.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f77d8db4-d69e-42c2-9eca-74d19b8c2329