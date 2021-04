Telenor og Axiata i samtaler om sammenslåing i Malaysia

English Norwegian

(8. april 2021) Telenor Group og Axiata Group Berhad (“Axiata”) er i samtaler om å slå sammen de malaysiske selskapene Digi og Celcom, der begge partene vil ha en eierandel på 33,1 prosent. Det nye selskapet blir en ledende telekomaktør i Malaysia, med kompetansen og størrelsen som kreves for å møte de økende forventningene og kravene fra kunder i et stadig mer digitalt samfunn.

Partenes ambisjon er å skape en ledende tilbyder av telekommunikasjonstjenester i Malaysia, som skal være en pådriver innen forskning og innovasjon. Selskapet skal være med å legge til rette for en akselerert digital vekst i landet. En digital økonomi i rask utvikling er en viktig del av konkurranseevnen til Malaysias økonomi fremover. Det sammenslåtte selskapet vil være godt posisjonert for å levere industriell innovasjon, kommunikasjonstjenester av høy kvalitet og et bredt tilbud som tilfører kundene verdi.

“Den foreslåtte sammenslåingen er en viktig milepæl i Telenors strategi for å styrke tilstedeværelsen i Asia og skape verdi i regionen. Den nye enheten vil ha størrelsen og den finansielle styrken som trengs for å støtte Malaysias digitale ambisjoner og for å lede industriutvikling i et sammenkoblet samfunn. Vi ser frem til sammen med Axiata å realisere potensialet i det nye selskapet”, sier Jørgen C. Arentz Rostrup.

Partene er blitt enige om å innstille Dato’ Izzaddin Idris som styreleder, Jørgen C. Arentz Rostrup som styrets nestleder, Idham Nawawi som administrerende direktør og Albern Murty som viseadministrerende direktør i det sammenslåtte selskapet, som vil kalles Celcom Digi Berhad.

Som en del av transaksjonen vil Axiata motta nye aksjer i Digi som representerer 33,1% av selskapet. Transaksjonen vil realisere synergier og skape aksjonærverdier i tråd med Telenors strategi om å skape verdi fra kjernevirksomheten innenfor telekommunikasjon. Celcom Digi vil fortsatt være listet på Bursa Malaysia, og vil bli blant selskapene med størst markedsverdi og bidra til å gjøre det lokale aksjemarkedet mer attraktivt.

Axiata og Telenor har som mål å ferdigstille avtalen innen andre kvartal 2021 etter at due diligence er gjennomført.

Transaksjonen vil være gjenstand for godkjenning fra respektive aksjonærer i Celcom og Digi, nødvendige regulatoriske godkjenninger og andre vanlige vilkår og betingelser. Partene erkjenner at det ikke er sikkert at diskusjonene vil føre frem til en endelig avtale mellom partene.

