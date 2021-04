Voltalia: Pleine puissance pour VSM2 et premiers kilowattheures produits pour VSM3, les nouveaux parcs éoliens de Voltalia dans le cluster de Serra Branca

English French

Pleine puissance pour VSM2 et premiers kilowattheures produits pour VSM3, les nouveaux parcs éoliens de Voltalia dans le cluster de Serra Branca

Voltalia (Euronext Paris ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce aujourd’hui la mise en service de la totalité du parc éolien VSM2 (128 mégawatts) et la production des premières turbines de VSM3 (152 mégawatts). Les deux centrales éoliennes se situent dans le plus grand complexe éolien et solaire au monde, celui de Serra Branca au Brésil (2,4 gigawatts).

«La mise en service complète de VSM2 et le début des opérations des premières turbines de VSM3 constituent de nouveaux succès dans le développement de notre cluster de Serra Branca. Le cluster compte désormais 897 mégawatts, dont 624 appartenant à Voltalia et 273 vendus à des tiers. La puissance produite aujourd’hui à Serra Branca est équivalente à la consommation en énergie de plus de 4,9 millions de personnes, un nombre qui augmentera prochainement lorsque les projets en construction et en développement seront achevés » commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia.

VSM2 (128 mégawatts) a été progressivement mis en service en 2020 et les dernières turbines ont commencé à produire de l’électricité en ce début d’avril 2021. L’électricité produite par la centrale éolienne est vendue à prix fixe à différents services publics brésiliens par le biais de contrats de 10 à 20 ans.

VSM3 (152 mégawatts) a pu bénéficier de fortes synergies avec VSM1 et VSM2 durant la phase de construction. Le parc éolien compte actuellement 7 turbines en service (24 mégawatts) et comprendra un total de 44 turbines. Il devrait atteindre sa pleine puissance en juin 2021. La nouvelle sous-station Mel 2, à laquelle le projet sera raccordé, est en opération depuis mars 2021. L’énergie produite par la centrale éolienne sera vendue à prix fixe par le biais de contrats à court terme jusqu’au 30 juin 2021 et via un contrat de vente d’électricité de 20 ans à partir du 1er juillet 2021 à une utility brésilienne.

Le cluster de Serra Branca en détail aujourd’hui :

Propriété Technologie Statut Capacité (en MW) Développé et appartenant à Voltalia Eolien Exploitation 624 Développé et vendu par Voltalia Eolien Exploitation 273 Sous-total 897 Développé et appartenant à Voltalia Eolien En construction 187 Développé et vendu par Voltalia Eolien En construction 301 Sous-total 488 Développé et appartenant à Voltalia Solaire Prêt à construire avec PPA 530 En développement par Voltalia Solaire & Eolien En développement ~500 Total ~2 400

