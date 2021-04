Nicox : L'Assemblée Générale Ordinaire et l'Assemblée Générale Extraordinaire du mercredi 14 avril 2021 seront tenues à huis clos

8 avril 2021 - diffusion à 7h30

Nicox SA (Euronext Paris : FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui que, dans le contexte de la crise sanitaire et compte tenu des mesures adoptées par le Gouvernement pour freiner sa propagation, en particulier les mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements et les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, Mr Michele Garufi, Président Directeur Général, agissant sur délégation du Conseil d’administration du 26 février 2021 a décidé que l’Assemblée Générale Ordinaire et l'Assemblée Générale Extraordinaire se tiendront exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. Compte tenu des difficultés techniques, liés notamment à l'authentification préalable ou en séance des actionnaires, il n'a pas été mis en place de dispositif de participation à l’Assemblée Générale Ordinaire et à l'Assemblée Générale Extraordinaire par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle.



L’Assemblée Générale Ordinaire, suivie de l'Assemblée Générale Extraordinaire, se tiendront le mercredi 14 avril 2021 à 14 heures (heure de Paris, France) au siège social de la Société. L'ordre du jour reste inchangé.



L'avis préalable de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 5 mars 2021. L'avis de convocation a été publié au BALO du 26 mars 2021.



L’Assemblée Générale Ordinaire et l'Assemblée Générale Extraordinaire seront retransmises en direct et en différé en format audio sur le site internet de la Société www.nicox.com



Modalités d'information des actionnaires Les informations relatives à l’Assemblée Générale Ordinaire et à l'Assemblée Générale Extraordinaire sont consultables sur le site internet de la Société, à l'adresse suivante : https://www.nicox.com/fr/espace-investisseurs/#!/shareholdermeetings .



L'avis préalable de réunion, l'avis de convocation, les projets de résolutions ainsi que le rapport du Conseil d'Administration sur ces résolutions peuvent notamment être consultés sur cette page.



Modalités de participation des actionnaires Conformément aux dispositions légales et à titre exceptionnel, les actionnaires ne pourront pas poser de questions ni proposer de résolutions nouvelles pendant l’Assemblée Générale Ordinaire et l'Assemblée Générale Extraordinaire.



Chaque actionnaire a la faculté d’adresser à la Société les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par e-mail :



par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au siège social. par e-mail à l'adresse suivante : age2021nicox@nicox.com . Les questions écrites doivent être transmises à la Société au plus tard le second jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale Ordinaire et de l'Assemblée Générale Extraordinaire, soit le 12 avril 2021.



L’ensemble des questions écrites et des réponses qui y seront apportées seront publiées sur le site internet de la Société, à l'adresse suivante : https://www.nicox.com/fr/espace-investisseurs/#!/shareholdermeetings. Elles seront accessibles dès que possible à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire et de l'Assemblée Générale Extraordinaire, et au plus tard avant la fin du cinquième jour ouvré qui suit.



Modalités de vote des actionnaires Les actionnaires peuvent voter uniquement à distance et préalablement à l’Assemblée Générale Ordinaire et à l'Assemblée Générale Extraordinaire, selon l'une des modalités suivantes :



Par correspondance ou par procuration par voie postale : l'actionnaire peut voter ou donner procuration au Président des assemblées ou au mandataire de son choix à l'aide du formulaire unique qui est accessible sur le site internet de la Société. Le formulaire unique doit être adressé à Société Générale Securities Services - Service Assemblée Générale - 32 rue du Champ de Tir - CS 30812 - 44312 NANTES Cedex 3. Le formulaire unique doit être reçu au plus tard le 11 avril 2021. Par correspondance ou par procuration par voie électronique : l'actionnaire peut transmettre ses instructions de vote et désigner ou révoquer un mandataire par internet via la plateforme sécurisée Votaccess. La plateforme Votaccess est ouverte depuis le 26 mars 2021 et sera ouverte jusqu'au 13 avril 2021 à 15 heures (heure de Paris, France). Afin d'éviter toute saturation éventuelle du site internet dédié, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la date limite pour se connecter au site. Si l'établissement teneur de compte n'a pas adhéré au système Votaccess, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut être faite par voie électronique jusqu'à la veille de l'Assemblée générale à 15 heures, soit le mardi 13 avril 2021 à 15 heures (heure de Paris, France), en envoyant un courriel signé électroniquement à l’aide d’un procédé de signature électronique selon les modalités indiquées dans l'avis de convocation accessible sur le site internet de la Société.



Par exception à ce qui précède, en cas de procuration donnée par un actionnaire à un autre actionnaire, à son conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à toute autre personne physique ou morale de son choix, y compris ceux donnés par voie électronique, celle-ci peut valablement parvenir à la Société jusqu'au quatrième jour précédant la date de l'assemblée générale (soit jusqu'au 10 avril 2021 au plus tard). Le mandataire adresse ses instructions pour l'exercice des mandats dont il dispose, à Société Générale par courrier électronique à l’adresse1 age2021nicox@nicox.com au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'Assemblée Générale (soit jusqu'au 10 avril 2021 au plus tard). Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité de mandataire », et doit être daté et signé. Les sens de vote sont renseignés dans le cadre « Je vote par correspondance » du formulaire. Il joint une copie de sa carte d’identité et le cas échéant un pouvoir de représentation de la personne morale qu’il représente.



En complément, pour ses propres droits de votes, le mandataire adresse son instruction de vote selon les procédures habituelles.



Aucune carte d'admission ne sera délivrée aux actionnaires.



L’actionnaire ayant exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société dans les délais de réception des pouvoirs et/ou vote par correspondance mentionnés dans le présent communiqué. Les précédentes instructions reçues sont alors révoquées.



Il est rappelé que seuls seront admis à exprimer leur vote les actionnaires ayant justifié de cette qualité par l’inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte, le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale Ordinaire et l'Assemblée Générale Extraordinaire, soit le lundi 12 avril 2021 à zéro heure (heure de Paris, France), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenu par l’intermédiaire habilité.



Pour plus de précisions concernant les modalités de vote à distance, les actionnaires sont invités à consulter le document intitulé "Comment participer aux assemblées générales" ou l'avis de convocation, accessibles sur le site internet de la Société, à l'adresse suivante : https://www.nicox.com/fr/espace-investisseurs/#!/shareholdermeetings .



Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée aux assemblées générales sur le site internet de la Société : https://www.nicox.com/fr/espace-investisseurs/#!/shareholdermeetings .