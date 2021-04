Bang & Olufsens delårsrapport Q3 2020/21: B&O rapporterer tocifret vækst for tredje kvartal i træk

English Danish

Med en omsætningsvækst på 16% i lokale valutaer leverede selskabet tocifret vækst for tredje kvartal i træk. Det var også andet kvartal i træk med positiv EBIT og positive frie pengestrømme. Resultaterne for Q3 var drevet af målrettede salgs- og marketinginitiativer, forbedret performance i distributionskanalerne og stor efterspørgsel på elektronikprodukter til hjemmet.



Adm. direktør Kristian Teär kommenterer:

“På trods af den globale komponentmangel og nedlukninger forårsaget af COVID-19, opnåede vi tocifret vækst for tredje kvartal i træk og leverede positiv EBIT og positive frie pengestrømme. Vi er tilfredse med resultatet, der var drevet af stærk performance i distributionskanalerne, målrettede salgs- og marketingsinitiativer, højere global efterspørgsel efter elektronikprodukter til hjemmet, og ikke mindst vores portefølje af innovative og prisvindende produkter.”

”De fremskridt, vi gjorde i kvartalet, understreger, at vores strategi virker. Omkostningsprogrammet udviklede sig som planlagt, kernemarkederne voksede på tværs af alle nøgledistributionskanaler, og vi fortsatte med at styrke vores digitale fokus, hvilket gjorde det muligt for os at fordoble onlineomsætningen og forbedre kundeoplevelsen. Vi har stadig meget arbejde foran os, og COVID-19 vil også påvirke vores forretning i fjerde kvartal. Men vi er fortsat på rette spor i forhold til at levere på forventningerne til finansåret, og jeg vil gerne takke mine passionerede kollegaer og alle vores partnere for deres hårde arbejde og indsats i et udfordrende kvartal.”

Finansielle highlights, Q3 2020/21

Omsætningen voksede i 3. kvartal med 16% i lokale valutaer, drevet målrettede salgs- og marketinginitiativer, forbedret performance i distributionskanalerne og høj efterspørgsel på elektronikprodukter til hjemmet.

Alle kernedistributionskanaler performede, hvor multibrand og egen eCommerce leverede de højeste vækstrater. Kategorien Flexible Living fortsatte momentummet fra Q2 og leverede 48% vækst.

Fortsatte udfordringer relateret til komponentknaphed påvirkede væksten negativt i kvartalet.

Bruttomarginen var 44,9%. Dette repræsenterer en stigning på 1,0 %-point i forhold til sidste år. Marginforbedringen afspejlede mindre end-of-life produkter, delvist opvejet af højere komponent- og logistikomkostninger.

EBIT blev DKK 28m, svarende til en EBIT-margin på 4,0% (Q3 19/20: -0,3%). Forbedringen på 4,3 %-point var drevet af højere salg og forbedret bruttomargin, delvist opvejet af højere kapacitetsomkostninger. EBIT-marginen før særlige poster var 4,9%.

Periodens resultat blev et overskud på DKK 13m mod et underskud på DKK 275m sidste år.

De frie pengestrømme var DKK 8m (Q3 19/20: DKK 39m). Faldet i forhold til sidste år var relateret til ændringer i arbejdskapital, delvist opvejet af forbedret EBITDA.

Den tilgængelige likviditet var stabil på DKK 573m (Q2 20/21: DKK 582m).

I de første ni måneder af regnskabsåret leverede Bang & Olufsen en omsætningsvækst på 13% i lokale valutaer, EBIT før særlige poster på DKK 23m (9M 19/20: DKK -189m) og frie pengestrømme på DKK 85m (9m 20/21: DKK -135m).





Strategiske initiativer

Til trods for udfordringerne med leverancer og tvungne nedlukninger af butikker viste den økonomiske performance i Q3, at strategien er effektiv.

De seks europæiske kernemarkeder leverede en vækst på 13% i lokale valutaer. Væksten kunne ses på tværs af kenerkanalerne og ledet af e-handel og multibrand, som drog fordel af arbejdet med at med at ændre kanalen og onboarding af nye multibrand- og etail-partnere i halvdel af året.

De to asiatiske kernemarkeder leverede en vækst på 12% i lokale valutaer.

Alle otte kernemarkeder leverede vækstrater over selskabets gennemsnit, når der justeres for salg af end-of-life produkter sidste år.

Med to produkter lanceret i Q3 er selskabet godt på vej til at levere på de planlagt produktlanceringer, som yderligere styrker produktporteføljen.

Selskabet fortsatte med at udføre vigtige digitale initiativer, som gav en vækst på 127% på selskabets e-handelsplatform i Q3.

Endelig forsatte udviklingen af omkostningsreduktionsprogrammet med en målsætning om årlige besparelser på DKK 175m fra 2021/22, og selskabet realiserede omkostningsbesparelser på DKK 42m i Q3 og DKK 105m år-til-dato.

Forventninger

Selskabet fastholder forventningerne til omsætning og EBIT før særlige poster, mens forventningerne til de frie pengestrømme er indsnævret til den øvre ende af spændet. Selskabets forventninger er som følger:

·Omsætning: DKK 2,3 mia. til 2,5 mia.

(Uændret) ·EBIT før særlige poster: DKK -50m til +25m

(Uændret) ·Frie pengestrømme: DKK 0m til +100m

(Før DKK -50m til +100m)

Forventningerne er baseret på en række forudsætninger og er fortsat underlagt stor

usikkerhed på grund af COVID-19.

