ICY og FastPassCorp samarbejder om Identity Management

Det danske it-selskab ICY har valgt FastPassCorp som samarbejdspartner af løsninger til identitets bekræftelse for selskabets kunder.

FastPassCorp ser store muligheder for øget udbredelse af FastPass i Danmark gennem et nyt samarbejde med ICY. FastPass tilbydes fremover af ICY til især det danske marked som enten en cloud løsning eller en lokal løsning. Med ICYs stærke position i det danske IDM marked forventer vi gode resultater i årene fremover.

For FastPassCorp er det en meget vigtig samarbejdsaftale, der bekræfter den strategiske satsning på sikkerhedsløsninger solgt gennem stærke partnerskaber.

ICY’s Jesper Stener, Sales and Marketing Director, udtaler: ” Det er vigtigt for os at kunne levere moderne og enkle løsninger, som kan hjælpe kunderne med at øge sikkerheden og effektivisere deres hverdag. Samarbejdet med FastPassCorp er endnu et skridt i den retning.”

CEO Finn Jensen FastPassCorp : “Vi er stolte over den tillid ICY viser os, og ser frem til at støtte ICY med at udbrede sikker identitets bekræftelse med vores IVM løsning”.

Om ICY

Ingen andre i Skandinavien har så mange specialister inden for IAG, PAM og AM.

De har taget et kompromisløst valg, De leverer kun it-sikkerhed og kun når det giver forretningsmæssig værdi. De sætter en ære i, at deres leveringer står på mål over for både de risici og krav, kunderne oplever nu, samt overfor dem morgendagen bringer.

Et it-projekt skal give teknisk værdi og styrke sikkerheden, effektiviteten og de monetære fordele – men det er afgørende, at det giver værdi til den forretningsmæssige strategi og målsætning.

ICY Security er Skandinaviens fyrtårn inden for IAM.

www.icysecurity.dk

Om FastPassCorp

FastPassCorp A/S er en dansk software virksomhed. Løsningerne udbredes internationalt gennem samarbejde med partnere og store managed service providers. FastPass’ løsninger dækker identitets bekræftelse, password selvbetjening, workflow til manuel autentifikation af password, password policy og multi factor autentifikation.

Yderligere oplysninger

FastPassCorp A/S, administrerende direktør Finn Jensen, mobil 24 81 12 79, fj@fastpasscorp.com

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen, mobil: +45 3073 0667, gmm@bakertilly.dk

Vigtige links:

Hjemmesiden: www.fastpasscorp.com

Finansielle rapporter: www.fastpasscorp.com/investor-relations/

For løbende opdateringer fra selskabet:

www.linkedin.com/company/fastpasscorp