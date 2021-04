English French Dutch

Kinepolis Group publiceert jaarverslag 2020

Gereglementeerd bericht

8 april 2021, 8u00

Kinepolis Group NV stelt haar jaarverslag 2020 voor, met een gedetailleerd overzicht van de meest recente bedrijfsresultaten en -activiteiten.

Het jaarverslag bestaat uit drie delen, die zowel samen als apart downloadbaar zijn:

Deel I: Bedrijfsrapport

Deel II: Duurzaamheidsrapport

Deel III: Financieel rapport

Link naar het jaarverslag 2020.

Op woensdag 12 mei 2021 om 10u00 gaan de Gewone Algemene Vergadering en Buitengewone Algemene Vergadering door op de maatschappelijke zetel van Kinepolis Group NV (Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel).

Rekening houdend met de COVID-19 pandemie, en de hiermee gepaard gaande van overheidswege opgelegde veiligheidsmaatregelen, waarvan de duurtijd op datum van de oproeping niet in te schatten is, zullen deze vergaderingen uitsluitend digitaal plaatsvinden. De aandeelhouders zullen online aan de besprekingen kunnen deelnemen, alsook vragen stellen en hun stem uitbrengen volgens de modaliteiten uiteengezet in de oproeping.

Link naar de verslagen, oproepingen, volmachten en overige stukken.

Link naar ABN-AMRO platform voor deelname aan de vergaderingen.

Contact

Kinepolis Press Office

+32 (0)9 241 00 16

pressoffice@kinepolis.com

Kinepolis Investor Relations

+32 (0)9 241 00 22

Investor-relations@kinepolis.com

Over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 58 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Digital Cinemas, telt Kinepolis ook 46 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.