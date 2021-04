Communiqué de presse Capgemini// Capgemini rassemble ses expertises en ingénierie et en R&D au sein d’une nouvelle marque : "Capgemini Engineering"

English French

Capgemini rassemble ses expertises en ingénierie et en R&D au sein d’une nouvelle marque : "Capgemini Engineering"

Réunies sous une seule et même marque, une combinaison unique de compétences issues de l’ensemble du Groupe : les services d’ingénierie et de R&D d’Altran, leaders dans leur domaine, alliés à la forte expertise de Capgemini en matière de ‘digital manufacturing’.

Paris, le 8 avril 2021 - Capgemini dévoile ‘Capgemini Engineering’ qui regroupe un ensemble unique de capacités de pointe en matière d'ingénierie et de recherche et développement. Conjuguée avec l’expertise sectorielle approfondie du Groupe et sa maîtrise des technologies de pointe dans le domaine du digital et des logiciels, elle accompagnera les entreprises dans la convergence des mondes numérique et physique. Cette Global Business Line1 (ligne d'activité mondiale), qui compte 52 000 ingénieurs et scientifiques et est présente dans tous les grands centres d'ingénierie du monde, s'appuie sur l'intégration d'Altran, un an après son acquisition par Capgemini.

« Les entreprises leaders de leurs secteurs ont pris conscience que l'ingénierie et la R&D évoluent à un rythme très rapide et de manière permanente. Nos clients ont donc besoin d’un partenaire qui puisse les accompagner de bout-en-bout dans le développement, la mise sur le marché, le pilotage et l’évolution de produits novateurs » déclare Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini. « Capgemini Engineering s’appuie sur l’intégration des capacités d’Altran au sein du Groupe, un an après son acquisition. Il complète parfaitement le portefeuille d’offres du Groupe déjà bien établi et vient renforcer notre position de leader dans l’’Intelligent Industry’. »

La mission de Capgemini Engineering est d’aider les organisations innovantes à travers le monde à concevoir les produits et services de demain et à leur permettre de faire face aux bouleversements en y intégrant des technologies digitales et logicielles.

William Rozé, Directeur général de Capgemini Engineering et membre du Comité exécutif du Groupe, commente : « La R&D est le nouveau champ de bataille. Pour optimiser l’innovation et accélérer le développement, elle doit être connectée et s’appuyer sur les données. Les services de Capgemini Engineering ont été conçus pour répondre exactement à ce besoin : exploiter la puissance des données pour favoriser l’innovation, créer de nouvelles expériences client et offrir de nouvelles sources de valeur. »

Rassemblés sous la marque Capgemini Engineering, les savoir-faire combinés du Groupe bénéficient déjà d’une réputation d’excellence à travers le monde. En janvier 2021, Zinnov, cabinet mondial de conseil en management et stratégie, a classé Capgemini en tête de sa « Leadership zone » pour ses services mondiaux d’ingénierie, de recherche et de développement (ER&D) . La Global Business Line dispose en effet du réseau de prestation de services le plus étendu au monde, avec une présence dans tous les grands centres d’ingénierie. Capgemini Engineering offre à ses nombreux clients sa capacité à déployer des technologies à grande échelle, ses compétences en ingénierie produits et systèmes et son expertise sectorielle étendue. Parmi ces clients, Hyperloop TT, une entreprise de transport et de technologie innovante, qui développe un système de transport disruptif à grande vitesse basé sur la propulsion électromagnétique.

« Nous travaillons avec Capgemini Engineering pour développer la toute première révolution des transports à émerger depuis un siècle. Nous apprécions son expertise unique en ingénierie aérospatiale, aéronautique et systèmes. Ses équipes nous apportent un large éventail de services haut de gamme dans les domaines de l’ingénierie mécanique et physique, de l’architecture des systèmes, du développement de logiciels, ainsi que de la gestion de projets, » déclare Andres De Leon, PDG d’Hyperloop TT.

Les services de Capgemini Engineering couvrent trois domaines clés : Ingénierie des produits et des systèmes, digital et logiciels, et opérations industrielles.

Pour plus d’informations sur Capgemini Engineering, rendez-vous sur le site : ici .

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 270 000 personnes dans près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020.

Get the Future You Want* - www.capgemini.com .

*Capgemini, le futur que vous voulez





1 La Global Business Line Capgemini Engineering est en place depuis le 1er janvier 2021. Les Global Business Lines (GBL) de Capgemini pilotent les lignes de services et solutions stratégiques du Groupe : avant-vente, élaboration de solutions, delivery et relation client, développement des talents et de l'expertise dans des domaines clés pour le Groupe, à forte croissance et émergents.

