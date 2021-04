Cegedim e-business poursuit son accélération sur le segment mid market et ambitionne de doubler le nombre de nouveaux clients en 2021

Boulogne-Billancourt, le 8 avril 2021 – Acteur majeur de la digitalisation et de l’automatisation des process BtoB en Europe, Cegedim e-business relève le défi des petites et moyennes entreprises en les soutenant dans leurs processus métiers et en leur proposant des solutions adaptées, disponibles et opérationnelles rapidement. Pour preuve, le lancement il y a un an d’une version simplifiée de sa solution de dématérialisation SY by Cegedim. Spécifiquement packagée pour les PME et ETI afin de faciliter la gestion de leurs factures, cette offre a déjà été intégrée par plus de 50 entreprises de secteurs différents.



Vanina Chevallier, Responsable de marché chez Cegedim e-business indique : « Le recours obligatoire à la facture électronique pour toutes les entreprises dès 2023 et le contexte sanitaire qui bouscule l’organisation au travail, ont accéléré les demandes des entreprises du mid market à s’équiper en solutions digitales de dématérialisation.

Nous les accompagnons dans la dématérialisation fiscale de leurs factures, et nous sommes fiers de pouvoir leur proposer une solution multicanale spécifique et dédiée à leurs besoins ».

Depuis 1 an, Cegedim e-business a su répondre aux besoins de dématérialisation et de digitalisation des entreprises du mid market avec :

Une offre efficace pour gérer la transformation digitale des factures clients et fournisseurs, garantissant un ROI immédiat : la solution simplifiée de SY By Cegedim. Cette solution simple, clé en main, packagée et standardisée répond aux besoins des entreprises de petites et moyennes tailles et couvre un scope fonctionnel suffisamment large, quel que soit le secteur et la taille de l’entreprise.

Une solution qui intègre en continue les évolutions de la réglementation, qui répond eux enjeux de compliance de la dématérialisation fiscale, et qui permet une maîtrise des délais de paiement et le respect de la loi LME.

Un process entièrement industrialisé qui permet d’optimiser la mise en place des projets, avec une documentation, une méthodologie et des prérequis standardisés.

Une équipe commerciale dédiée de 5 personnes, mise en place spécifiquement depuis le 1er juillet 2019 à Lyon, et l’ouverture de trois nouveaux pôles d’ici 2023 dans d’autres régions de France pour une couverture territoriale et une relation de proximité optimales.

Une adhésion forte des petites entreprises à la nouvelle offre Cegedim e-business

Depuis le lancement de l’offre, déjà 50 entreprises de secteurs diverses l’ont intégrée. Le trend de croissance s’annonce lui aussi particulièrement bon, puisque les équipes de Cegedim e-business projettent un doublement des signatures d’ici la fin de l’année 2021, soit une croissance de 100% par rapport à l’année 2020.

Parmi les plus récentes signatures Cegedim e-business annonce celles de Convivio, 6ème acteur de la restauration collective en France ; Shimadzu France, filiale de Shimadzu Corporation l’un des leaders mondiaux dans l’instrumentation analytique pour les laboratoires ; Marlette spécialiste en préparation pour pâtisserie à partir d’ingrédients bio et JVD, fabricant et fournisseur en équipements hôteliers produits d’hygiène sanitaire pour les collectivités.

Sylvain Bouyer, Directeur Général Groupe chez Convivio souligne : « Choisir SY By Cegedim comme partenaire nous permettra de digitaliser l’ensemble de notre facturation, clients et fournisseurs, grâce à une plateforme et à un interlocuteur unique, et ce quel que soit le canal de diffusion EDI, PDF ou papier. Cette solution nous permettra de piloter notre activité facturation et de renforcer nos partenariats avec nos fournisseurs ».









A propos de Cegedim e-business :



Cegedim e-business est un des leaders de la digitalisation et de l’automatisation des process BtoB en Europe, avec plus de 900 millions de flux traités par an et 2 000 000 entreprises connectées dans le monde. Avec son offre de service SY by Cegedim elle accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité dans leur transformation digitale en s’appuyant sur un ensemble de services unique d’e-procurement, d’e-invoicing, d’e-archiving et d’e-signature.



Membre des réseaux européens PEPPOL et EESPA, Cegedim e-business opère une plateforme d’échanges électroniques multicanal, qui traite tout type de documents, du contrat au paiement, permettant ainsi une fluidification des relations client-fournisseur, ainsi que des gains significatifs en termes d’efficacité administrative, de trésorerie et de traçabilité.



Pour en savoir plus : www.sybycegedim.com



Et suivez Cegedim e-business sur Twitter : @SybyCegedim, LinkedIn et Youtube







A propos de Cegedim :



Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros en 2020.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr



Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.





Aude Balleydier

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias

Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr

Aurore Domange

Cegedim e-business

Directrice Marketing et

Communication

Tél. : +33 (0)1 49 09 69 28

aurore.domange@cegedim.fr

Céline Pardo

Agence suPR







Consultants Relations Médias

Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66

cegedim@becoming-group.com

Pièce jointe