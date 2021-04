Selskabsmeddelelse nr. 8/2021

Holbæk, den 8. april 2021





Køb af aktiepost i Nordfyns Bank A/S

Sparekassen Sjælland Fyn A/S har i dag – med Finanstilsynets godkendelse - erhvervet en aktiepost i Nordfyns Bank A/S, der bringer ejerandelen over 15 %.

Erhvervelsen af aktieposten sker, fordi sparekassen ser det som en god finansiel og strategisk investering i en veldreven lokalbank.

Nordfyns Bank A/S er på samme IT-platform som sparekassen, og der vil derfor være betydelige synergieffekter forbundet med et yderligere samarbejde.

Det skal dog understreges, at Sparekassen Sjælland Fyn A/S er en venligtsindet aktionær, der med købet ønsker at bakke bestyrelse, direktion og medarbejdere i Nordfyns Bank A/S op i bestræbelserne på at styrke Nordfyns Banks position på Fyn.





Med venlig hilsen

Lars Petersson Thomas Kullegaard

Adm. direktør Formand

Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

Administrerende direktør Lars Petersson

Sparekassedirektør Lars Bolding

