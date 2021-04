English Finnish

BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ: KORJAUS VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KUTSUUN

Yhtiötiedote 8.4.2021, klo 14:00

Korjaus viittaa lehdistötiedotteeseen nimeltä ”KUTSU BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN”, joka julkaistiin 7. huhtikuuta 2021 klo 18:00.

BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ korjaa yhtiökokoustiedotetta seuraavasti:

Yhtiötiedotteessa ilmoitettiin virheellisesti varsinaiseksi yhtiökokoukseksi osallistumisen täsmäytyspäiväksi keskiviikko 14. huhtikuuta 2021. Oikea osallistumisen täsmäytyspäivä on perjantai 16. huhtikuuta 2021.

Yhtiötiedotteessa ilmoitettiin virheellisesti, että “Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@bbs-artebone.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu. Ilmoittautumisen tulee olla perillä viimeistään 27.4.2021 klo 10:00.” Oikea päivämäärä ilmoittautumisen perillä oloon on 26.4.2021 klo 10:00.

Liitteenä kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021 oikeassa muodossaan.

Lisätietoja antavat:

Ilkka Kangasniemi, toimitusjohtaja,

puh. +35840 7080307, s-posti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

Liisa Hukka, talousjohtaja,

puh. +35840 0611038, s-posti: liisa.hukka@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 551 67 29, info@certifiedadviser.se

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Nasdaq Stockholm AB

Keskeiset tiedotusvälineet

www.bbs-artebone.fi

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Lisätietoa: www.bbs-artebone. fi

Liite