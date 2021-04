Copenhagen Capital - Ændring af direktion

I efteråret 2020 vedtog bestyrelsen en ny forretningsplan "FOKUS 2024", hvor vi fortsætter den løbende optimering og udvikling af ejendomsporteføljen.

Bestyrelsen finder at udvikling af ejendomsporteføljen, uden en planlagt væsentlig udvidelse af aktivmassen ved køb af nye ejendomme, indebærer at der er et behov for at overveje omkostningsniveauet i den daglige drift, således at dette tilpasses til en situation, der er mere koncentreret om de allerede erhvervede ejendomme og om administration og udvikling af disse.

Med baggrund i denne tilgang har selskabet og den administrerende direktør valgt at stoppe samarbejdet, således at direktionen varetages af medlem af bestyrelsen, Egil Rindorf i denne overvejelsesperiode.

Egil Rindorf er uddannet HD i Udennrigshandel og har varetaget ledelsesfunktion i Nordea Bank Danmark, bl.a. som chef for Projekt- og Eksportfinansiering og som Head of Nordic Corporate Banking for Øst- og Centraleuropa.

