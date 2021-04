Kia Canada célèbre le meilleur mois de mars de son histoire et les nombreuses distinctions remportées au cours de la saison de remise de prix automobiles

English French

TORONTO, 08 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emboîtant le pas à ses nombreux mois records en 2020, Kia Canada commence 2021 en enregistrant le meilleur mois de mars de son histoire au Canada avec ses 7 750 unités livrées. De plus, la marque se propulse vers de nouveaux records grâce à son meilleur 1er trimestre de tous les temps totalisant 15 046 unités. Lancé il y a un an à peine, le Seltos s’est hissé à la fois à la tête des ventes au premier trimestre avec 3 452 unités vendues et également parmi les meilleurs vendeurs de la marque.



« Le succès de ventes que nous avons connu tout au long de 2020 qui se poursuit en 2021 est le résultat de nos véhicules de classe mondiale offrant une qualité, une sécurité et une conception exceptionnelles », a affirmé M. Elias El-Achhab, vice-président et directeur de l’exploitation chez Kia Canada. « L’arrivée du tout nouveau Sorento réimaginé et du nouveau « Véhicule Infiniment Évolutif » Carnival insufflera un nouvel élan à cette dynamique en 2021. »

En plus de ses résultats de ventes records, Kia a récolté une kyrielle de prix du domaine automobile canadien grâce au grand nombre de véhicules lauréats de sa gamme.

Voici les distinctions qui ont été remises à la marque Kia au cours de la saison :

Prix du meilleur grand véhicule utilitaire au Canada de l’AJAC – Kia Telluride (pour une deuxième année consécutive) Prix de la meilleure grande voiture de l’AJAC - Kia K5 Prix du meilleur VUS sous-compact d’AutoHEBDO - Kia Seltos Prix du meilleur VUS à 3 rangées d’AutoHEBDO - Kia Telluride Prix de la meilleure voiture sous-compacte d’AutoHEBDO - Kia Rio Gagnant du prix de la meilleure voiture intermédiaire et pleine grandeur d’Auto123 – Kia K5 Gagnant du prix du meilleur VUS intermédiaire d’Auto123 – Kia Telluride La Kia Rio a reçu le prix de la valeur résiduelle 2021 d’ALG dans le segment des sous-compactes Marque au premier rang parmi les marques de marché de masse de l’étude sur la fiabilité des véhicules de J.D. Power Prix du meilleur achats 2021 dans la catégorie VUS à 3 rangées par le Guide de l’auto - Kia Telluride Prix du meilleur achats 2021 dans la catégorie Sous-Compactes par le Guide de l’auto - Kia Rio



Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc. a été fondée en 1999 et est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète des véhicules primés de Kia offre une qualité de classe mondiale et assure la satisfaction de ses clients grâce à un réseau de 196 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec.

Qu’il s’agisse de modèles compacts, de multisegments ou de véhicules électriques parmi les meilleurs de l’industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d’ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Kia a vendu plus d’un million de véhicules au Canada, y compris des modèles populaires comme la Soul, la Forte, le Sportage, Sorento, Stinger, K5 et a ajouté récemment à sa gamme le nouveau Carnival. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

