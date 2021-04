mdf commerce annonce un partenariat avec Mibusoft Inc. afin d’offrir sa solution de commerce électronique pour PME aux clients de Mibusoft

English French

MONTRÉAL, 08 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX:MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, annonce un partenariat avec Mibusoft Inc. pour sa solution de commerce électronique pour PME (k-eCommerce). Mibusoft est un partenaire Microsoft Gold et revendeur à valeur ajoutée fournissant aux entreprises nord-américaines des solutions basées sur la suite Microsoft Dynamics. Les solutions combinées de k-eCommerce et de Mibusoft créent une offre complète pour les clients et étendent la portée géographique de mdf commerce et de sa solution de commerce électronique pour PME.



En tant que partenaire stratégique, Mibusoft offrira désormais à ses clients ERP la solution k-eCommerce de mdf commerce, une solution de pointe pour le commerce électronique intégré et le paiement électronique conçue pour Microsoft Dynamics. Mibusoft conçoit, fournit et déploie des solutions Microsoft sur site, dans le cloud et hybrides à des entreprises de nombreux secteurs d'activité dans le monde entier. Le partenariat entre k-eCommerce et Mibusoft permettra aux clients d'accroître leur compétitivité et d’améliorer leur efficacité opérationnelle.

« Je suis emballé par ce partenariat stratégique entre Mibusoft et la solution k-eCommerce de mdf commerce », a déclaré Shawn Arsenault, président et propriétaire de Mibusoft. « La famille de clients de Mibusoft est répartie dans le monde entier au sein de secteurs tels que la fabrication, la distribution, les services professionnels, l'agriculture, la finance, les soins de santé et le commerce de détail. Nos clients, et même des segments de notre clientèle qui n'avaient traditionnellement pas eu besoin de services de commerce et de marketing en ligne, veulent se développer dans ces domaines. Ils recherchent une solution entièrement intégrée qui complète efficacement leurs systèmes d'affaires Microsoft afin d’offrir aux prospects, clients et fournisseurs une interaction captivante. Nous avons choisi k-eCommerce comme partenaire exclusif pour les solutions de commerce et de paiement électroniques, afin d'aider nos clients à faire face à leurs besoins en constante évolution. »

« Nous sommes très heureux de nous associer à Mibusoft », a déclaré Pascal Cardinal, directeur général de k-eCommerce chez mdf commerce. « Nous croyons fermement que le commerce électronique est devenu indispensable aux entreprises de toutes formes et de toutes tailles. En combinant nos compétences pour offrir aux clients une expérience complète de Microsoft Dynamics, nous pourrons dépasser leurs attentes et atteindre une plus grande part de marché. »

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

À propos de Mibusoft Inc.

Mibusoft Inc. est un partenaire Microsoft de confiance de longue date au Canada depuis plus de 12 ans; travailler en étroite collaboration avec nos clients nous permet d'agir dans leur meilleur intérêt. Ce que nous faisons chez Mibusoft est simple: nous concevons, déployons et fournissons des solutions basées sur Microsoft qui permettent aux entreprises de réaliser des gains d'efficacité, d'améliorer leur compétitivité et de se mettre en position de réussite future.

Renseignements supplémentaires :

mdf commerce

André Leblanc

Vice-président, marketing et affaires publiques

Téléphone : +1 (514) 961-0882

Courriel : aleblanc@mdfcommerce.com