La Banque Laurentienne diffuse une déclaration en réponse à des articles publiés récemment dans les médias

English French

MONTRÉAL, 08 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En réponse aux articles publiés récemment dans les médias à son sujet, la Banque Laurentienne a diffusé la déclaration suivante :



« La Banque Laurentienne est fière de ses racines au Québec. Elles sont au cœur de son identité. Bien que des services de traduction simultanée aient été offerts aux participants provenant des quatre coins de l’Amérique du Nord et de partout dans le monde pendant le déroulement de l’Assemblée annuelle des actionnaires, nous reconnaissons qu’il est toujours possible d’en faire davantage pour protéger et promouvoir la langue française dans un contexte professionnel. À titre d’institution financière québécoise, nous avons un rôle important à jouer à cet égard et nous avons pleinement l’intention d’être un partenaire constructif au moment où les gouvernements se penchent sur les façons de protéger le droit des Québécois et des Québécoises de travailler en français. Cela a d’ailleurs toujours fait partie des valeurs de notre entreprise. Même si nous sommes une banque régie par une charte fédérale, en tant qu’institution québécoise, nous nous conformons volontairement à la Charte de la langue française en répondant aux mêmes exigences que toute autre entreprise québécoise de même taille. En octobre dernier, l’Office québécois de la langue française (OQLF) a confirmé, dans une correspondance transmise à la présidente de notre comité de francisation, que la langue française a conservé dans notre entreprise le statut que la Charte de la langue française vise à lui assurer. Nous allons continuer à travailler en collaboration avec l’OQLF afin de lui faire part des mesures que nous prenons déjà en ce sens et pour identifier des pistes d’amélioration dans un avenir rapproché. »

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d’aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Le Groupe emploie plus de 2 900 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d’honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 45,2 milliards $, de même que des actifs administrés de 29,2 milliards $.

Renseignements :