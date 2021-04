PRA의 원격 환자 모니터링 플랫폼, Merck KGaA, Darmstadt, Germany의 인간성장호르몬 치료 시스템 공동 운영용으로 채택

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

미국 노스캐롤라이나주 롤리, April 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, (NASDAQ: PRAH))는 머크(Merck KGaA, Darmstadt, Germany, 미국 법인명 EMD Serono)가 인간성장호르몬(HGH) 치료 시스템과 공동으로 운영하기 위해 자사의 원격 환자 모니터링 플랫폼을 채택했다고 밝혔다. 이번 합의에 따라 PRA의 원격 환자 모니터링 플랫폼은 HGH 치료 처방 환자용 모바일 앱인 growlinkTM, 의료 전문가(HCP)용 보안 플랫폼인 easypod® Connect 등 Merck KGaA, Darmstadt, Germany의 HGH 치료 시스템을 지원하게 된다. 내분비학 분야에서 환자 순응도 모니터링, 약물 주입 이력 검토, 성장호르몬 결핍증 환자의 증세 진행에 대한 정보 공유를 하는 것이 주된 내용이다.



Merck KGaA, Darmstadt, Germany에서 심혈관대사 및 내분비질환 사업부 부사장인 Andre Musto는 “환자 및 의료 비용 지급자들은 치료 지원 앱 등 높은 수준의 프라이버시 및 보안성을 가진 다양한 신기술을 기대하고 있다”면서 “growlink와 easypod Connect가 이제 PRA의 원격 환자 모니터링 플랫폼의 지원을 받게 되면서 우리는 혁신적인 툴을 환자에게 제공할 수 있게 됐다. 이를 통해 환자 상태를 관리하는 한편 의료 비용 지급자들에게는 치료제의 효과적인 사용을 보장하며 완전한 형태로 프라이버시와 데이터 보안을 확보한다”고 말했다.

인간성장호르몬 치료제는 성장호르몬결핍증 아동과 청소년을 대상으로 흔하게 처방되고 있는데, 미국에서는 매년 4천명에서 1만명당 1명 꼴로 이 질환을 겪고 있다. 이처럼 성장호르몬결핍증이 확산되고 다양한 치료법이 존재하지만, 치료제 투약에 대한 환자 순응도를 확보하는 것이 가장 큰 과제로 대두되고 있다. 이를 해결할 수 있는 기술을 HGH 치료제에 적용한다면, 환자 참여가 증진되어 HCP들이 환자 방문을 더 유익하게 활용하고 치료제의 정기적, 정량 투여를 보장함으로써 치료 성과를 최적화하는 한편 의료 비용 지급자들 역시 신뢰를 보낼 수 있다.

실제 상황에 맞는 셋팅 하에서 HCP는 easypod Connect를 이용해 환자들이 모바일 앱인 growlink를 다운로드할 수 있도록 초대한다. 이후 환자는 모바일 앱을 다운로드한 뒤 앱상에서 전자동의서(eConsent)에 서명하고 Merck KGaA, Darmstadt, Germany의 HGH용 주사의료기기인 easypod에 맞춰 앱을 동기화한다. Merck KGaA, Darmstadt, Germany의 모바일 앱(growlink), 커넥티드 기기(easypod), 그리고 PRA의 원격 환자 모니터링 기술이 지원하는 HCP 플랫폼(easypod Connect) 등으로 이루어진 4단계 시스템은 HCP가 환자 순응도와 시신장, 체중, 기타 지표를 정확하게 파악하고 환자가 치료법를 수용하고 몸 상태를 관리할 수 있는 보다 편리한 방식을 제시하도록 한다.

PRA Health Sciences의 부사장 겸 최고과학책임자인 Kent Thoelke는 “지난 수년 동안 PRA는 원격 환자 모니터링 등 모바일 헬스케어 서비스 제공을 지원하는 엔드투엔드 디지털 헬스 플랫폼 설계에 매진해 왔다”면서 “Merck KGaA, Darmstadt, Germany와의 협업을 통해 growlink와 easypod Connect를 지원하게 된 것은 우리가 달성한 혁신의 중심에 환자가 있으며 이를 통해 업계가 발전하고 있다는 점을 보여준다”고 밝혔다.

PRA는 ‘제약 제품 차별화에 기여하는 디지털 치료 및 원격 환자 모니터링’이라는 주제로 웨비나를 실시했다. 웨비나 액세스는 이곳 에서 할 수 있다.

PRA의 원격 환자 모니터링 솔루션에 대한 정보는 www.prahs.com 에서 확인할 수 있다.

PRA Health Sciences 개요

PRA Health Sciences는 매출액 기준 세계적 수준의 글로벌 위탁연구전문기관(CRO)으로 전 세계 생명공학 및 제약업계에 제품 개발 및 데이터 솔루션을 제공한다. PRA의 글로벌 임상 개발 플랫폼은 북미, 유럽, 아시아, 남미, 남아프리카, 호주, 중동 등 75여 국가를 포함하며, 전 세계에 1만9,000여 명의 직원을 두고 있다. 자사는 2000년부터 지금까지 세계 곳곳에서 약 4,000건의 임상시험에 참여했다. 또한 주요 임상(pivotal) 및 보조(supportive) 실험에 다수 참여해 미국 FDA 및 해외 규제기관으로부터 95건 이상의 약물 승인을 획득했다. 자세한 정보는 www.prahs.com 에서 확인할 수 있다.

