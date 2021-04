Plataforma de monitoramento remoto de pacientes da PRA selecionada pela Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha, para trabalhar em combinação com seu sistema de tratamento de hormônio de crescimento humano

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

RALEIGH, N.C., April 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Health Sciences (NASDAQ: PRAH) anunciou hoje que a Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha, conhecida nos Estados Unidos como EMD Serono, selecionou a plataforma de monitoramento remoto de pacientes da PRA para trabalhar em combinação com seu sistema de tratamento com hormônio do crescimento humano (human growth hormone - HGH). Sob este acordo, a plataforma de monitoramento remoto de pacientes da PRA apoia a Merck KGaA, Darmstadt, o sistema de tratamento de HGH na Alemanha, incluindo o growlink™, um aplicativo móvel para pacientes prescritos com tratamento de HGH, e o easypod® Connect, uma plataforma segura para profissionais de saúde (healthcare professionals - HCP) no campo da endocrinologia para monitorar a adesão dos pacientes, avaliar o histórico de injeções e compartilhar informações sobre a progressão dos pacientes com distúrbio do hormônio do crescimento.



“Pacientes e pagadores esperam que ofereçamos novas tecnologias, como aplicativos de suporte ao tratamento, com os mais altos níveis de privacidade e segurança de dados”, disse Andre Musto, Vice-Presidente Sênior e Chefe de Metabolismo Cardiovascular e Endocrinologia, Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha. “Com o growlink e o easypod Connect, apoiados pela plataforma de monitoramento remoto de pacientes da PRA, podemos oferecer aos pacientes ferramentas inovadoras para ajudar no controle da sua condição e garantir aos pagadores o uso eficaz dos tratamentos, respeitando plenamente sua privacidade e a segurança dos dados.”

Os tratamentos com hormônio do crescimento humano são frequentemente prescritos para crianças e adolescentes com deficiência de hormônio do crescimento, uma condição que afeta aproximadamente de 1:4.000 a 1:10.000 crianças1 a cada ano nos EUA. Apesar da prevalência da deficiência de hormônio do crescimento e as opções de tratamento, um dos maiores desafios é garantir a adesão dos pacientes ao tratamento. A adição dessa camada de tecnologia aos tratamentos de HGH aumenta o envolvimento do paciente, ajuda os profissionais de saúde a fazer melhor uso das visitas do paciente e garante que o tratamento seja seguido regularmente e na dosagem certa, otimizando o resultado do tratamento e impulsionando a confiança do pagador.

Em um ambiente do mundo real, um HCP deve usar o easypod Connect para convidar os pacientes a baixar o aplicativo móvel, growlink. Em seguida, o paciente baixa o aplicativo móvel, assina um formulário de eConsent no aplicativo e sincroniza o aplicativo com o Merck KGaA, Darmstadt, dispositivo médico injetor de HGH da Alemanha, easypod. Este dispositivo regula automaticamente a dosagem apropriada de HGH com base no protocolo do tratamento. O sistema de quatro partes – Merck KGaA, Darmstadt, aplicativo móvel da Alemanha (growlink), dispositivo conectado (easypod) e plataforma HCP (easypod Connect ) apoiado pela tecnologia de monitoramento remoto de pacientes da PRA - permite que os HCPs tenham uma imagem precisa da adesão, altura, peso e outros dados dos pacientes, oferecendo aos pacientes uma maneira mais conveniente de seguir o tratamento e administrar sua condição.

“Há muitos anos, a PRA se concentra na criação de uma plataforma completa de saúde digital em suporte à prestação de cuidados de saúde móveis, como monitoramento remoto de pacientes”, disse Kent Thoelke, Vice-Presidente Executivo e Diretor Científico da PRA Health Sciences. “Nossa colaboração com a Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha, para apoiar o growlink e o easypod Connect é um exemplo de como a indústria está avançando, tendo o paciente no centro da nossa inovação.”

A PRA realizou um webinar chamado How Digital Therapeutics and Remote Patient Monitoring Can Drive Pharmaceutical Product Differentiation, para ajudar a criar diferenciação. Acesse o replay do webinar aqui.

Para mais informação sobre as soluções de monitorização remota de doentes da PRA, visite www.prahs.com.

Sobre a pra Health Sciences

A PRA Health Sciences é uma das principais empresas do mundo de pesquisa sob contrato por receita, que fornece serviços terceirizados de desenvolvimento clínico e de soluções de dados para as indústrias farmacêuticas e de biotecnologia. As operações globais da PRA abrangem 75 locais em toda a América do Norte, Europa, Ásia, América Latina, África, Austrália e Oriente Médio, e mais de 19.000 funcionários no mundo todo. Desde 2000, a ARP já participou de aproximadamente 4.000 testes clínicos em todo o mundo. Além disso, a PRA participou de testes principais ou de apoio que levaram a US Food and Drug Administration ou órgãos regulamentadores internacionais a aprovarem mais de 95 medicamentos. Para mais informação sobre a PRA, visite www.prahs.com.

