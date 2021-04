德国达姆施塔特Merck KGaA公司选定PRA的远程患者监测平台,与该公司人生长激素治疗系统结合使用

PRA基于云的基础设施使德国达姆施塔特Merck KGaA公司能够提供更好的产品体验和未来改进所需的规模

April 08, 2021 11:11 ET | Source: PRA Health Sciences, Inc. PRA Health Sciences, Inc.

Raleigh, North Carolina, UNITED STATES