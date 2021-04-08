德国达姆施塔特Merck KGaA公司选定PRA的远程患者监测平台，与该公司人生长激素治疗系统结合使用

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北卡罗来纳州罗利市, April 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences（NASDAQ代码: PRAH）今天宣布，德国达姆施塔特的Merck KGaA公司（在美国名为EMD Serono）已选定PRA的远程患者监护平台，与Merck的人生长激素（HGH）治疗系统结合使用。根据协议，PRA的远程患者监测平台将支持德国达姆施塔特Merck KGaA的HGH治疗系统，包括为接受HGH治疗的患者所提供的移动应用程序growlinkTM，以及供内分泌学领域的医疗专业人员（HCP）监视患者的依从性、查看注射史并共享有关患者生长激素紊乱进展信息的安全平台easypod®Connect。

“患者和支付方希望我们提供具有最高水平的隐私和数据安全性的新技术，比如治疗支持应用程序等”，德国达姆施塔特Merck KGaA集团高级副总裁兼心血管代谢和内分泌学负责人Andre Musto说道， “借助由PRA远程患者监测平台提供支持的growlink和easypod Connect，我们可以为患者提供创新工具，帮助他们管理病情，让支付方能够确信治疗方法得到有效使用，同时充分尊重其隐私和数据安全性。”

人生长激素治疗通常用于患有生长激素缺乏的儿童和青少年，这种病症在美国儿童中每年的发病率约为1:4000 - 1:10,0001。尽管生长激素缺陷的患病率较低并且有可供选择的治疗方法，但在治疗中仍面临挑战，其中最大挑战之一就是确保患者遵守治疗方案。将这层技术添加到HGH治疗中，可以更好地促进患者参与，帮助HCP更好地利用患者访视，确保定期按正确的剂量进行治疗，从而优化治疗效果并提高支付方的信心。

在实际环境中，HCP将使用easypod Connect邀请患者下载移动应用growlink。然后，患者下载该移动应用，在应用上签署电子同意书，然后将应用与德国达姆施塔特Merck KGaA的HGH注射器医疗装置easypod同步。这种装置能够根据治疗方案自行调节HGH的适当剂量。这是一个由四部分组成的系统：德国达姆施塔特Merck KGaA的移动应用（growlink）、联网设备（easypod）和HCP平台（easypod Connect）以及PRA远程患者监测技术的支持。它让HCP能够准确了解患者依从性、身高、体重和其他预后情况，同时为患者提供更方便的方法，以遵守治疗方案和控制病情。

PRA Health Sciences执行副总裁兼首席科学官Kent Thoelke表示：“PRA多年来致力于开发支持移动医疗保健服务（如远程患者监测）的端到端数字健康平台。” “我们与德国达姆施塔特Merck KGaA合作以支持growlink和easypod Connect，这是本行业围绕患者进行创新以推动进步的一个范例。”

PRA主办了一次名为数字疗法和远程患者监测如何推动医药产品差异化的网络研讨会，以帮助创造差异化。立即访问网络研讨会重放。

如需关于PRA远程患者监测解决方案的更多信息，请访问www.prahs.com。

1Stanley T. Diagnosis of Growth Hormone Deficiency in Childhood. HHS公共获取。可在以下网址查阅：https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3279941/

关于PRA Health Sciences

按营业收入计，PRA Health Sciences是世界最大的全球合同研究机构之一，为生物技术和制药行业提供外包临床研发和数据解决方案服务。PRA的全球临床研发平台遍及北美、欧洲、亚洲、拉丁美洲、非洲、澳大利亚和中东，办公机构达到75个以上，在全球拥有超过1.9万名员工。自2000年以来，PRA已参与了世界各地约4000项临床试验。此外，PRA还参与了众多关键性或支持性试验，超过95种产品由此获得了美国食品药品管理局和国际监管机构批准。如需了解有关PRA的更多信息，请访问www.prahs.com。

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