德國達姆施塔特的 Merck KGaA 選擇 PRA 的遠程患者監護平台，以與其人類生長荷爾蒙治療系統結合使用

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北卡羅萊納州羅利市, April 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences (NASDAQ: PRAH) 今天宣佈，德國達姆施塔特的 Merck KGaA（在美國稱為 EMD Serono）選擇了 PRA 的遠程患者監護平台與其人類生長荷爾蒙 (HGH) 治療系統結合使用。根據協議，PRA 的遠程患者監護平台為德國達姆施塔特的 Merck KGaA 人類生長荷爾蒙治療系統提供支援，包括接受人類生長荷爾蒙治療的患者專用流動應用程式 growlinkTM，及 easypod® Connect，這是內分泌學領域醫療專業人員的安全平台，可以監視患者的依從性、查看注射記錄並分享有關患者生長荷爾蒙紊亂進展的資訊。



德國達姆施塔特的 Merck KGaA 高級副總裁兼心血管代謝和內分泌學負責人 Andre Musto 表示：「患者和付款人希望我們提供具有最高級別的私隱和資料安全的新技術，例如支援治療的應用程式。借助 PRA 遠程患者監護平台支援的 growlink 和 easypod Connect，我們可以為患者提供創新工具，以幫助他們控制病情並使付款人對治療方法的療效放心，同時充分尊重其私隱和資料安全性。」

患有生長荷爾蒙缺乏症的兒童和青少年通常獲處方人類生長荷爾蒙治療，這種病每年在美國影響大約 1:4,000 至 1:10,000 名兒童1。儘管普遍存在生長荷爾蒙缺乏症和治療選擇，但最大的挑戰之一是確保患者遵守治療方案。將這種技術層添加到人類生長荷爾蒙治療中可以更有效促進患者參與，幫助醫療專業人員更有效利用患者覆診，並確保定期以正確的劑量進行治療，從而優化治療效果並提高付款人的信心。

在實際環境中，醫療專業人員將使用 easypod Connect 邀請患者下載流動應用程式 growlink。然後，患者下載流動應用程式，在應用程式簽署 eConsent 電子同意書表格，然後將應用程式與德國達姆施塔特的 Merck KGaA 的人類生長荷爾蒙注射器醫療裝置同步。此裝置能夠根據治療方案自行調節人類生長荷爾蒙的適當劑量。由 PRA 遠程患者監護技術支援的四部分系統 — 德國達姆施塔特的 Merck KGaA 的流動應用程式 (growlink)、連接的裝置 (easypod) 和醫療專業人員平台 (easypod Connect)，使醫療專業人員可以準確了解患者的依從性、身高、體重和其他結果，同時為患者提供更方便的方法來遵循他們的治療方案並控制他們的病情。

PRA Health Sciences 執行副總裁兼科學總監 Kent Thoelke 表示：「多年來，PRA 一直專注設計一個支援流動醫療護理的端到端數碼醫療平台，例如遠程病人監護。我們與德國達姆施塔特的 Merck KGaA 合作以支援 growlink 和 easypod Connect，這是該行業如何以患者為中心進行創新的典範。」

PRA 舉辦了一個網絡研討會，名為「數碼治療和遠程患者監護如何推動藥物的差異」以協助實現差異。立即存取重播網絡研討會。

有關 PRA 遠程患者監護解決方案的詳情，請瀏覽 www.prahs.com。

1 Stanley T. Diagnosis of Growth Hormone Deficiency in Childhood. HHS 公開存取。載於 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3279941/

關於 PRA Health Sciences

PRA Health Sciences 是按收入計算的全球領先環球合約研究組織之一，為生物技術和製藥業提供承包臨床開發及數據解決方案服務。PRA 的全球臨床開發平台包括位於北美、歐洲、亞洲、拉丁美洲、非洲、澳洲及中東等 75 多個辦事處，在全球各地擁有超過 19,000 名員工。自 2000 年以來，PRA 已在世界各地參與約 4,000 項臨床試驗。此外，PRA 還參與了不少關鍵或支持性試驗，促成美國食品及藥物管理局或國際監管機構批准超過 95 種產品。如欲進一步了解 PRA，請瀏覽 www.prahs.com。

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