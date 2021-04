AKWEL : FORTE PROGRESSION DE LA RENTABILITE EN 2020

English French

FORTE PROGRESSION DE LA RENTABILITE EN 2020

Marge opérationnelle courante en hausse de 3,7 pts à 12,1 %

Résultat opérationnel en hausse de 20,3 % à 107,0 M€

Free cash-flow de 128,2 M€

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd spécialiste du management des fluides et des mécanismes, annonce ses résultats annuels 2020, arrêtés par le Directoire le 29 mars 2021. Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission.

Données consolidées - En M€ 2020 2019 Var. en % Chiffre d’affaires 937,2 1 101,2 -14,9 % Excédent brut d’exploitation 175,3 130,3 +34,6 % Résultat opérationnel courant 113,7 92,2 +23,4 % Marge opérationnelle courante 12,1 % 8,4 % +3,7 pts Résultat opérationnel 107,0 88,9 +20,3 % Résultat financier (1,9) (2,4) - Résultat net (pdg) 85,5 62,7 +36,4 % Marge nette 9,1 % 5,7 % +3,4 pts

REPRISE D’ACTIVITÉ AU SECOND SEMESTRE DE L’EXERCICE 2020

Grâce à la reprise d’activité enregistrée sur le dernier quadrimestre, et après un premier semestre fortement impacté par la crise sanitaire mondiale, le recul annuel du chiffre d’affaires a été de -14,9 % et de -10,9 % à périmètre et taux de change constants. Le groupe continue, dans un contexte de crise exceptionnelle, à surperformer l’évolution de la production automobile mondiale, en baisse de 16,2 % en 2020. Les gains de parts de marchés chez les clients stratégiques, notamment dans le cadre du rapprochement PSA-OPEL, la reprise de l’activité en Chine, les succès obtenus par les modèles fabriqués aux USA ainsi qu’une activité Aftermarket atypique sur les réservoirs SCR ont constitué les principaux facteurs de résistance dans la période.

FORTE PROGRESSION DES RÉSULTATS OPÉRATIONNELS

L’excédent brut d’exploitation (EBE) progresse de 34,6 %, illustrant la capacité du groupe à maîtriser et à adapter rapidement sa structure de coûts face à la crise. Cette performance concrétise également les travaux sur la rentabilité menés par les équipes depuis 2019 et la maturité opérationnelle atteinte sur les nouveaux sites. La hausse de l’EBE intègre par ailleurs cette année des indemnités d’assurance à recevoir en contrepartie de dotations aux provisions pour retour garantie, à hauteur de 19 M€. Cette reclassification est sans impact sur le résultat opérationnel courant. Celui-ci enregistre une hausse de 23,4 % à 113,7 M€, extériorisant une marge opérationnelle courante de 12,1 % du chiffre d’affaires, en progression de 3,7 points sur l’exercice. La comptabilisation d’une perte de valeur de 6,8 M€ sur les activités suédoises conduit à un résultat opérationnel de 107,0 M€, en hausse de 20,3 %. Après une charge d’impôts en baisse de 3,1 M€ à 20,2 M€, le résultat net part du groupe ressort à 85,5 M€, soit une marge nette de 9,1 %.

FORTE GENERATION DE FREE CASH FLOW

La performance opérationnelle du groupe permet de dégager une capacité d’autofinancement en hausse de 47,1 M€ à 154,4 M€, dont 135,4 M€ hors impact des indemnités d’assurance à recevoir. L’amélioration du BFR, en baisse de 7,7 M€, et la maîtrise des enveloppes d’investissements (34 M€) ont conduit à une génération de free cash flow de 128,2 M€ au cours de l’exercice. Avec une trésorerie nette positive de 60,6 M€ et une trésorerie brute de 175,1 M€ au 31 décembre 2020, AKWEL dispose d’une situation financière particulièrement solide pour traverser la crise et saisir de nouvelles opportunités. Lors de l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le mercredi 26 mai 2021, une distribution de dividende de 0,45 € par action sera proposée au titre de l’exercice 2020.

GÉRER LA CRISE AVEC AGILITÉ ET PRÉPARER L’AVENIR

Le marché automobile mondial se caractérise par une visibilité toujours très réduite en 2021, avec notamment de fortes tensions sur l’approvisionnement et les prix des matières premières et des composants électroniques. Dans ce contexte, AKWEL prévoit une progression de son activité sur l’exercice en cours mais n’anticipe pas à ce stade un niveau de rentabilité et de génération de trésorerie comparable à celui de l’exercice 2020. Le groupe va continuer de s’appuyer sur la solidité de son modèle opérationnel et financier pour affirmer ses positions auprès de ses clients stratégiques et adapter son portefeuille produits aux nouvelles attentes des constructeurs. Les perspectives autour des nouvelles mobilités – notamment le développement de l’hydrogène – et les exigences croissantes en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises, constitueront des axes de travail privilégiés en 2021. AKWEL pourrait également saisir des opportunités de croissance externe susceptibles d’élargir son offre sur des produits indépendants des moteurs thermiques, ou de compléter son positionnement géographique.

Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, au savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie près de 11 200 collaborateurs dans le monde.







