Ubisoft nomme Anika Grant Chief People Officer

Paris, France — April 8, 2021 — Ubisoft annonce aujourd'hui la nomination d'Anika Grant au poste de Chief People Officer et membre du comité exécutif d’Ubisoft, à compter du 8 avril 2021.

Anika prend la responsabilité de la stratégie globale d'Ubisoft en matière de ressources humaines et favorisera l'excellence du groupe dans ce domaine. Rapportant directement au cofondateur et PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot, Anika mettra en œuvre des stratégies innovantes et performantes pour développer les talents au sein d'Ubisoft. Ses responsabilités couvriront le recrutement, la gestion des talents, le développement du leadership, ainsi que la rémunération et les avantages sociaux, Anika contribuera également à améliorer la performance organisationnelle d'Ubisoft. Elle s'appuiera sur une culture d'entreprise internationale forte et veillera à ce que le bien-être et le respect au travail prévalent, afin de permettre à chaque collaborateur de continuer à apprendre, se développer et s'épanouir.

Anika fera bénéficier à Ubisoft de ses 19 ans d'expérience dans la conduite du changement au sein d'organisations majeures, dynamiques et orientées client, dans divers secteurs. Elle apporte également une connaissance exceptionnelle de la gestion internationale des ressources humaines, plus récemment en tant que Global HR Director pour les marchés internationaux de Dyson. Auparavant, Anika a occupé le poste de Senior Director RH chez Uber, où elle a dirigé une équipe internationale de Business Partners RH pour les activités stratégiques d'Uber (Rides, Uber Eats et Uber 4 Business).

Yves Guillemot, cofondateur et PDG, a déclaré : "Je suis très heureux d'accueillir Anika Grant en tant que nouvelle Chief People Officer. Son énergie, son optimisme et l'étendue de son expérience seront de grands atouts pour continuer à faire évoluer notre approche des RH et de la gestion des talents. À mes côtés, Anika aura pour mission d'aligner toutes nos équipes RH sur une vision forte et partagée, de constituer un solide vivier de talents et de mettre en œuvre des méthodes de travail innovantes et repensées. Anika concentrera également ses efforts de leadership sur le renforcement de notre culture d'entreprise internationale, en veillant à ce que toutes nos équipes puissent s'épanouir dans un environnement qui favorise le respect, la diversité, l’inclusion et le bien-être collectif."

Anika Grant, nouvelle Chief People Officer d'Ubisoft, a déclaré : "Je suis ravie de rejoindre Ubisoft dont la mission est d'offrir des opportunités d'enrichissement personnel et de découverte de soi à travers des expériences de jeu innovantes et originales. Je suis également très fière de m'associer à des personnes talentueuses et passionnées pour mener à bien cette mission. Je suis convaincue qu'ensemble, nous continuerons à faire d'Ubisoft un employeur de référence, qui offre à ses collaborateurs des défis passionnants, un environnement accueillant et ouvert, et la liberté d'exprimer leur créativité au quotidien."

Notes aux rédacteurs - Biographie de Anika Grant

Originaire d’Australie, Anika a occupé un large éventail de postes de direction au niveau mondial à Sydney, Londres, Paris et Singapour. Plus récemment, elle a été Global HR Director chez Dyson, où elle a supervisé une équipe de Ressources Humaines soutenant les marchés mondiaux du Groupe, la conduisant à travers la crise de Covid-19 et dans la transformation du modèle opérationnel de la société. Auparavant, Anika a occupé le poste de Senior Director HR chez Uber, où elle a dirigé une équipe de Global HR Business Partner pour l’activité principale d'Uber, constituant une équipe internationale de Ressources Humaines dans un contexte d'hyper-croissance et conduisant un changement de culture dans des segments importants de l’activité. Avant de rejoindre Uber, Anika était directrice des Ressources Humaines pour la région APAC chez Accenture, où elle était responsable de tous les services RH sur huit marchés. Anika est actuellement conseillère du Comité d’Administration de l’entreprise Ecosystm, spécialisée dans la recherche et le conseil en technologies numériques, et de AwanTunai, une Fintech indonésienne favorisant l’inclusion financière. Anika est titulaire d’un BSc (Business Information Technology) de l'UNSW Australia.

Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin’s Creed®, Far Cry®, For Honor®, Just Dance®, Watch Dogs® ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy dont Ghost Recon®, Rainbow Six® et The Division®. Les équipes d’Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s’engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l’ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2019-20, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 1 534 millions d’euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.ubisoftgroup.com .

© 2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

