OpportuAvenir : un nouvel outil en ligne pour aider les Canadiens en transition de carrière

OTTAWA, 08 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le monde du travail est en profonde transformation, Le Conference Board du Canada et le Centre des Compétences futures lancent l’initiative OpportuAvenir — un outil en ligne gratuit conçu pour aider les organismes de placement, les demandeurs d’emploi et les employeurs à explorer facilement et rapidement les diverses trajectoires de transition professionnelle.



Alors que la pandémie de la COVID-19 a des effets importants sur l’ensemble des travailleurs canadiens, le marché du travail et les perspectives d’emploi sont en profonde mutation. Par exemple, l’automatisation continuera de transformer de nombreuses industries, et ce, longtemps après que les effets de la pandémie sur l’économie se seront estompés.

« Les travailleurs ont besoin d’outils pour reconnaître les nouvelles occasions professionnelles qui s’offrent à eux et en profiter, et nous leur offrons maintenant une ressource qui les aidera à identifier les compétences et les formations qui leur permettront de réussir leur transition » a indiqué la Dr Susan Black, chef de la direction du Conference Board du Canada. Fruit de notre recherche constante et d’un partenariat avec le Centre des Compétences futures, OpportuAvenir se veut une ressource pratique pour aider les Canadiens à réussir dans le nouvel environnement du travail. »

Cet outil aidera tant les employeurs que les travailleurs à explorer les diverses perspectives d’emploi basées sur les compétences.

Les utilisateurs peuvent entrer des renseignements de base comme le titre de l’emploi qu’ils occupent, et OpportuAvenir effectuera une recherche dans une base de données qui compte 13 milliards de caractéristiques de postes. L’outil identifie alors les emplois qui exigent des compétences, habiletés et une expérience similaires, de même que les salaires comparables et les perspectives de carrière. Il identifie également les perspectives de transition et les possibilités de carrière qui n’ont pas nécessairement été identifiées jusqu’alors.

« De plus en plus de Canadiens devront s’adapter à une économie en constante transformation et à un marché du travail qui évolue sans cesse, a expliqué Pedro Barata, directeur exécutif du Centre Compétence futures. Nous sommes fiers d’offrir aux Canadiens un outil accessible et pratique qui les aidera à comprendre comment évolue l’économie et quelles sont les compétences requises dans le monde d’aujourd’hui et celui de demain. »

Les outils comme OpportuAvenir ont une valeur inestimable pour les employeurs, qui sont à la recherche de solutions novatrices pour relever le défi des ressources humaines.

« Dans un marché du travail en constante évolution qui a été particulièrement perturbé par la pandémie de COVID-19, certains Canadiens peinent à déterminer la nouvelle direction à donner à leur carrière. Le Centre des Compétences futures lance ce nouvel outil pour aider les employeurs et les travailleurs à prendre des décisions éclairées quant à l’embauche et à la transition vers de nouveaux emplois, » dit Carla Qualtrough, La ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées. « Le lancement d’OpportuAvenir est l’une des façons pour le gouvernement d’investir dans une main-d’œuvre dynamique, inclusive et tournée vers l’avenir, au profit de tous les Canadiens. »

OpportuAvenir est la plus récente initiative conjointe du Conference Board du Canada et du Centre Compétences futures en vue d’offrir des solutions tangibles aux bouleversements accélérés qui ont cours dans le marché de l’emploi au Canada.

Visitez dès maintenant OpportuAvenir à www.opportuavenir.ca

Pour en savoir plus, communiquez avec :

media@conferenceboard.ca

613 526-3090, poste 224



Le Conference Board du Canada est la plus importante organisation indépendante de recherche au Canada et se consacre à aider les leaders canadiens à relever les plus grands défis actuels.

Le Centre des Compétences est un organisme financé par le gouvernement du Canada qui aide les Canadiens à acquérir les compétences requises pour réussir dans un marché de l’emploi en constante évolution.