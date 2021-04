VGP NV: Kondigt benoeming aan van Jonny Allen tot Directeur Urban en Last Mile Logistics

English Dutch

PERSBERICHT

Berchem (Antwerpen), België, 9 april 2021, 7:00am CET – VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’), een Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt de benoeming aan van Jonny Allen als directeur Urban en Last Mile Logistics.



De heer Allen, die op 1 maart 2021 bij VGP begon, zal verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van VGP's last mile, e-commerce en urban logistics aanbod aan nieuwe en bestaande klanten in alle landen waar VGP actief is.

Jonny Allen zei: "Met de snelle technologische ontwikkelingen en het veranderende consumentengedrag van de afgelopen jaren is dit een spannende tijd voor de logistieke sector en de warehouse-vastgoedsector. Ik ben zeer verheugd om bij VGP te komen werken om de uitbreiding van het bedrijf in heel Europa te ondersteunen met hun last mile aanbod".

Jan Van Geet, CEO van VGP, zei: "We zijn erg blij dat Jonny Allen zich bij ons voegt als onze Directeur Urban en Last Mile Logistics. We vertrouwen erop dat zijn persoonlijkheid en de ervaring die hij meebrengt naar de VGP familie naadloos zal passen in onze cultuur."

Jan Van Geet vervolgde: "De afgelopen maanden hebben we onze teams over de hele linie versterkt, onder meer met deskundigen op het gebied van Last Mile-logistiek en hernieuwbare energie, wat ons productaanbod zal verbeteren en onze betrokkenheid bij onze klanten zal verdiepen".

Voordat hij het VGP-team vervoegde, werkte Jonny bij Amazon waar hij het hoofd was van Amazon's European Logistics' Real Estate team met algehele verantwoordelijkheid voor de uitbreiding van Amazon's last mile en speciality fulfilment vastgoednetwerk in de EU. Jonny Allen heeft meer dan 17 jaar ervaring in vastgoed en is lid van de Royal Institution of Chartered Surveyors.

CONTACT GEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN MEDIA VRAGEN

Martijn Vlutters

VGP – Investor Relations Tel: +32 (0)3 289 1433 Karen Huybrechts

Hoofd Marketing Tel: +32 (0)3 289 1432



Anette Nachbar

Brunswick Group Tel: +49 152 288 10363





OVER VGP

VGP NV is een pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 7,65 miljoen m². De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag meer dan 260 medewerkers in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende 50:50 joint ventures. Per december 2020 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 3,84 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 1,35 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.vgpparks.eu/nl/

Bijlage