AKWEL: 2020年盈利能力强劲增长

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2021年4月8日星期四

2020年盈利能力强劲增长

汽车和重型货运车行业的设备-系统供应商及流体和机制管理专家AKWEL（FR0000053027；AKW；具备PEA资格）公布2020年全年业绩。

账目合并数据（单位：百万欧元） 2020 2019 百分比变化 营业额 937.2 1,101.2 -14.9% 经营总盈余 175.3 130.3 +34.6% 主营业务利润 113.7 92.2 +23.4% 主营业务利润率 12.1% 8.4% +3.7 pts 营业利润 107.0 88.9 +20.3% 财务利润 (1.9) (2.4) - 净利润（集团） 85.5 62.7 +36.4% 净利润率 9.1% 5.7% +3.4%

最近四个月，由于业务回暖，AKWEL全年营业额仅下滑14.9%，按固定业务范围和汇率计算，下滑幅度为10.9%。

由于针对疫情迅速调整了成本结构、团队自2019年以来在提升盈利能力方面所作的努力以及新工厂运营走上正轨，息税折旧摊销前利润增长了34.6%。主营业务利润率达到12.1%。集团的净利润为8550万欧元，净利润率为9.1%。

现金流量（1.544亿欧元）、营运资金需求（减少770万欧元）和投资总额控制（3400万欧元）使自由现金流达到1.282亿欧元。AKWEL正净现金流达6060万欧元，面对疫情，财务状况尤为稳健。2020财年计划分配每股0.45欧元的股息。

AKWEL预计当年业务活动将有所增长，但当前阶段预计不会实现与2020财年相当的盈利能力和现金产生水平。新型出行方式（尤其是氢能）的前景以及对企业社会责任日益增长的需求，将构成2021年的优先工作事项。同时，AKWEL还可随时把握外部发展机遇，以开发传统热引擎之外的新产品线，或拓展全球市场版图。

AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体及机械管理专家，在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。



AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有约11,200名员工。









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