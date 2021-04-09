AKWEL: 2020年盈利能力强劲增长

2021年4月8日星期四
2020年盈利能力强劲增长
汽车和重型货运车行业的设备-系统供应商及流体和机制管理专家AKWEL（FR0000053027；AKW；具备PEA资格）公布2020年全年业绩。
|账目合并数据（单位：百万欧元）
|2020
|2019
|百分比变化
|营业额
|937.2
|1,101.2
|-14.9%
|经营总盈余
|175.3
|130.3
|+34.6%
|主营业务利润
|113.7
|92.2
|+23.4%
|主营业务利润率
|12.1%
|8.4%
|+3.7 pts
|营业利润
|107.0
|88.9
|+20.3%
|财务利润
|(1.9)
|(2.4)
|-
|净利润（集团）
|85.5
|62.7
|+36.4%
|净利润率
|9.1%
|5.7%
|+3.4%
最近四个月，由于业务回暖，AKWEL全年营业额仅下滑14.9%，按固定业务范围和汇率计算，下滑幅度为10.9%。
由于针对疫情迅速调整了成本结构、团队自2019年以来在提升盈利能力方面所作的努力以及新工厂运营走上正轨，息税折旧摊销前利润增长了34.6%。主营业务利润率达到12.1%。集团的净利润为8550万欧元，净利润率为9.1%。
现金流量（1.544亿欧元）、营运资金需求（减少770万欧元）和投资总额控制（3400万欧元）使自由现金流达到1.282亿欧元。AKWEL正净现金流达6060万欧元，面对疫情，财务状况尤为稳健。2020财年计划分配每股0.45欧元的股息。
AKWEL预计当年业务活动将有所增长，但当前阶段预计不会实现与2020财年相当的盈利能力和现金产生水平。新型出行方式（尤其是氢能）的前景以及对企业社会责任日益增长的需求，将构成2021年的优先工作事项。同时，AKWEL还可随时把握外部发展机遇，以开发传统热引擎之外的新产品线，或拓展全球市场版图。
|AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体及机械管理专家，在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。
AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有约11,200名员工。
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