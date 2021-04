English Finnish

NoHo Partners Oyj

JOHDON LIIKETOIMET 9.4.2021 klo 9.00

NoHo Partners Oyj: Johdon liiketoimet (Laine)

Ilmoitusvelvollinen Nimi: LAINE, TIMO Asema: Hallituksen jäsen ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: D2008 Liikkeeseenlaskija Nimi: NOHO PARTNERS OYJ LEI: 743700DYZ6R1QNLWQA56 Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot Liiketoimen päivämäärä: 2021-04-07 Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) Liiketoimen luonne: LUOVUTUS Lisätiedot: Liiketoimi on toteutettu henkivakuutuksen yhteydessä Instrumentti: OSAKE ISIN: FI4000064332 Volyymi: 15000.00 Yksikköhinta: 8.235 Euro Volyymi: 122000.00 Yksikköhinta: 8.20 Euro Liiketoimien yhdistetyt tiedot Volyymi: 137000.00 Keskihinta: 8.20383 Euro

Jarno Vilponen, talousjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 9376

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock’s & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan merkittävin ravintolayhtiö. www.noho.fi